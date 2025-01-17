'Kriz uzmanı' milyarder alarm verdi: 3 kelimelik uyarı geldi!
25 yıl önce dot-com balonuyla başlayan süreçte, 2008 ekonomik krizinin temel işaretlerini öngören milyarder yatırımcı Howard Marks, piyasalarda dikkat edilmesi gereken uyarılar çıktığı ifade etti. Marks, durumla ilgili 3 kelimelik çarpıcı bir uyarıda bulundu. İşte Marks'ın o 3 kelimelik uyarısı...
2008 finansal krizini önceden tahmin etmesiyle yatırım dünyasında büyük saygı kazanan milyarder Howard Marks, hisse senedi piyasalarındaki dikkat çekici gelişmelerin altını çizerek, bunların uzun vadede düşük getiriler veya kısa vadede ciddi kayıplar yaşanabileceğinin sinyalini verdiğini ifade etti. Marks, uyarısını üç kelimeyle özetledi.
KRİZ UZMANINDAN 3 KELİMELİ UYARI!
Son yayımladığı yazıda yatırımcının bugünkü piyasa değerlerine kayıtsız kalınmaması gerektiğini ifade eden Marks şunları söyledi:
"Bir yatırımın getirisi, ödediğiniz fiyatın bir fonksiyonudur. Bu nedenle yatırımcıların bugünkü piyasa değerlerine kayıtsız kalmaması gerekiyor. Bir balon anında tehdit oluşturmasa da süreci hızlandıracak işaretler gösterebilir. Örneğin Bitcoin'in değerinden bağımsız olarak fiyatının son iki yılda yüzde 465 artmış olması, aşırı bir temkinli yaklaşımı işaret etmiyor.
Balonlarda yatırımcılar, lider şirketleri ve hisselerini sanki bu firmaların onlarca yıl boyunca lider kalacağı kesinmiş gibi değerlendirir ve öder. Yapay zeka konusundaki coşku diğer yüksek teknoloji alanlarına da genişlemiş durumda."
"GEÇİÇİ BİR ÇILGINLIK"
Marks, anahtarı metaların fiyatlarının yorumlanmasında olduğunu; hiçbir fiyat için "çok yüksek değil" diyen kimseyi duymadığını ve bunun bir balonun kesin bir işareti olduğunu söyledi. Piyasaların yüksek fiyatlı olsa da aşırı görünmediğini de ekledi ve dönemin "geçici bir çılgınlık" olduğunu ifade etti.