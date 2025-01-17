'Kriz uzmanı' milyarder alarm verdi: 3 kelimelik uyarı geldi!

2008 finansal krizini önceden tahmin etmesiyle yatırım dünyasında büyük saygı kazanan milyarder Howard Marks, hisse senedi piyasalarındaki dikkat çekici gelişmelerin altını çizerek, bunların uzun vadede düşük getiriler veya kısa vadede ciddi kayıplar yaşanabileceğinin sinyalini verdiğini ifade etti. Marks, uyarısını üç kelimeyle özetledi.

Son yayımladığı yazıda yatırımcının bugünkü piyasa değerlerine kayıtsız kalınmaması gerektiğini ifade eden Marks şunları söyledi:

"Bir yatırımın getirisi, ödediğiniz fiyatın bir fonksiyonudur. Bu nedenle yatırımcıların bugünkü piyasa değerlerine kayıtsız kalmaması gerekiyor. Bir balon anında tehdit oluşturmasa da süreci hızlandıracak işaretler gösterebilir. Örneğin Bitcoin'in değerinden bağımsız olarak fiyatının son iki yılda yüzde 465 artmış olması, aşırı bir temkinli yaklaşımı işaret etmiyor.

Balonlarda yatırımcılar, lider şirketleri ve hisselerini sanki bu firmaların onlarca yıl boyunca lider kalacağı kesinmiş gibi değerlendirir ve öder. Yapay zeka konusundaki coşku diğer yüksek teknoloji alanlarına da genişlemiş durumda."