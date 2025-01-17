İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı! Önümüzdeki haftaya dikkat çekti: Altınını bozdurmak isteyen...

17 Ocak 2025 13:35 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 13:46

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dün altın fiyatlarının ocak ayı rekorunu kırmasının ardından bugün de benzer seviyelerde seyrettiğini belirtti. Kısa vadeli olarak, altının stabil seyir göstermeye devam edeceğini ve mevcut seviyelerde tutunabileceğini öngören Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

İslam Memiş "Onlar hep kaybeden olacak" diyerek uyardı! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Altın, gümüş, euro ve dolar oyunu değişti

İslam Memiş "Onlar hep kaybeden olacak" diyerek uyardı! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Altın, gümüş, euro ve dolar oyunu değişti

Altın​ piyasasında hareketlilik devam ediyor. Ocak ayının rekorunu kıran altın, bugün de benzer seviyelerde işlem görüyor. Kanal D Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki kısa vadeli öngörülerini paylaştı ve açıklamalarının yatırım​ tavsiyesi olmadığının bir kez daha altını çizdi.

ELİNDE ALTINI OLANLARA KRİTİK UYARI

İslam Memiş​'in yorumu şöyle:

"Altında çok dikkatli olunmalı. İki türlü yatırımcı var: Elinde altın bulunduranlar ve alım için bekleyenler. Elinde altın bulunduranlara önerim, bulundurmaya devam etmeleri. Her ay yeni bir rekor denemesi görme ihtimalimiz yüksek. Ancak altını bozdurmak için fırsat kollayanlar için şu an bir fırsat olabilir. Önümüzdeki hafta kısa vadeli bir geri çekilme bekliyoruz."

ALTIN FİYATLARI​ REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Gram altın güne yükselişle başlayarak şu anda 3.092 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel yükselen gram altın, günü yüzde 0,6'lık bir değer artışıyla 3.093 liradan kapatmıştı. Bugün saat 13.39 itibarıyla gram altın yüzde 0,2 primle işlem görmeye devam ediyor. Çeyrek altın 5.028 liradan, Cumhuriyet altını ise 20.050 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise şu sıralarda yüzde 0,2'lik bir düşüşle 2.703 dolardan işlem görüyor.