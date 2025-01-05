Borsa dolandırıcılığının böylesi... Yapay zekayı da alet ettiler: İşte milyarlarca liralık vurgunun detayları

05 Ocak 2025 11:58 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 12:09

Yapay zeka ile diğer bankaların uygulamalarını neredeyse birebir kopyalayan dolandırıcılar, yüksek kazançlı hisse tavsiyesi vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdı. Ülke genelinde milyarlarca TL vurgun yaptıklarını öne sürüldü. İşte dolandırıcıların yeni taktiği...

Sosyal medyada yüksek kazanç vaatleriyle hisse senedi yatırımına yönlendirilerek dolandırılan kişiler, milyonlarca lira kaybetti. Dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar, birer birer cumhuriyet başsavcılıklarının yolunu tuttu. Mağdurlardan Burcu Habalı, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

"MOBİL BANKACILIK SİSTEMİNE BENZER BİR PLATFORM..."

Olayın nasıl geliştiğini kademe kademe anlatan Habalı, "Bir link gönderdiler ve mobil bankacılık sistemine benzer bir platforma giriş yaptık. İlk etapta 10 bin lira yatırdık. Ertesi gün, faiziyle birlikte paramız hesabımıza geri yatırıldı" diye konuştu.

VERGİ ÖDEMESİ ÇIKARDILAR

Hesaplarındaki tutarın 800 bin liraya ulaştığını belirten Habalı, "Bir miktar çekmek istedim; 500 bin lira talep ettim. Ancak 130 bin 522 lira vergi ödemem gerektiği söylendi. Daha sonra, hesaplarımızda sorun olduğunu ve 200 bin lira sermaye fonu yatırmamız gerektiğini iddia ettiler. Bu noktada savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"O KADAR İKNA EDİCİYDİLER Kİ"

Mağdurlar, dolandırıcıların kurduğu sistemin gerçek bir mobil bankacılık uygulamasından ayırt edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu ifade söylüyor. Habalı da "Mobil bankacılık sistemine benzer para yatırma, çekme ve hisse senedi alım-satım bölümleri vardı. Dolandırıldığımızı ancak kızım dolandırıcıların grubunu bulduğunda anladım. Herkes bu sistemden mağdur olmuştu. O kadar ikna ediciydiler ki, dolandırıldığımı anlamak çok zor oldu" şeklinde konuştu.

MİLYARLARCA LİRALIK VURGUN

Olayın ardından farklı illerdeki savcılıklar soruşturma başlattı. Avukat Kürşad Safi, mağdurların sayısının 200-300 civarında olduğunu ve zarar miktarlarının 500 bin ile 7 milyon lira arasında değiştiğini belirtti. Safi, dolandırıcıların ülke genelinde milyarlarca liralık bir vurgun yaptığını ifade etti. Mağdurlar, suçluların bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini talep ediyor.