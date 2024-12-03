Altın mı hisse senedi mi? Uzmanlardan dikkat çeken analiz

03 Aralık 2024 15:57 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:58

Altın, yatırımcılar için hisse senetlerine kıyasla daha güvenli bir liman olma yolunda ilerliyor. Uzmanlara göre, altındaki temkinli iyimserlik, yakın vadede güçlü bir yükseliş potansiyeli sunuyor.

Son dönemlerde yatırımcılar arasında "Altın mı, hisse senedi mi?" sorusu giderek daha fazla tartışılmaya başladı. Uzmanların analizleri, altının yakın vadede hisse senetlerine kıyasla daha iyi performans sergileme olasılığının yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

TERS ANALİZ ALTININ AVANTAJLI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

MarketWatch yazarı Mark Hulbert’in değerlendirmelerine göre, altın piyasasındaki mevcut durum, hisse senetlerine kıyasla daha temkinli bir iyimserlik taşıyor. Hulbert’e göre bu durum, altının yükseliş potansiyelinin daha fazla olduğunu işaret ediyor.

Hisse senetlerinde görülen aşırı iyimserlik, piyasaların olası bir düzeltme riski taşıdığını düşündürürken, altın yatırımcılarının daha temkinli tutumu, bu değerli metalin “endişe duvarı”nı aşarak yükselmesine olanak tanıyabilir.

ALTIN VE HİSSE SENETLERİNİN YIL BOYUNCA PERFORMANSI

2024 yılının şu ana kadarki verileri, hisse senetleri ve altının hemen hemen aynı getiriyi sağladığını gösteriyor. Örneğin, S&P 500 Borsa Yatırım Fonu yüzde 28 getiri sağlarken, altın odaklı Gold Shares ETF ise yüzde 28,1 getiri elde etti. Ancak bu benzerlik, piyasalardaki duygusal göstergelerin altın lehine olduğuna işaret ediyor.

PİYASALARDAKİ DUYGU FARKI ÖNEMLİ

Hulbert Stock Newsletter Sentiment Index (HSNSI), borsa yatırımcılarının hisse senetlerine yönelik iyimserlik düzeyinin son 25 yılın zirvelerine yakın olduğunu belirtiyor. Buna karşılık, Hulbert Gold Newsletter Sentiment Index (HGNSI), altın yatırımcılarının tarihsel olarak daha ortalama bir iyimserlik sergilediğini ortaya koyuyor. Bu fark, altının önümüzdeki dönemde daha istikrarlı bir yükseliş gösterebileceğini işaret ediyor.

NEDEN ALTIN?

Ters analiz yaklaşımı, piyasalardaki coşku ve korku düzeylerini ölçerek gelecekteki olası hareketleri öngörmeye çalışır. Bu bağlamda, hisse senetlerindeki aşırı iyimserlik bir düzeltme olasılığını artırırken, altındaki daha temkinli tutum, yatırımcılar için bir fırsat oluşturabilir.