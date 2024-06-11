Akaryakıt fiyatlarını 3 kritik veri etkileyecek, petrolde iki ayın en yüksek seviyesi

11 Haziran 2024 09:31 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:39

Bugün dolar fiyatı belli oldu! Fed öncesi piyasalar ve 11 Haziran döviz kurları

Bugün dolar fiyatı belli oldu! Fed öncesi piyasalar ve 11 Haziran döviz kurları

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OPEC’in ABD'den Kısa Vadeli Enerji Görünümü ve Uluslararası Enerji Ajansı takip edilecek. Bu yaz yakıt talebinin artacağına yönelik beklentiler ve OPEC raporları petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Böylelikle petrol fiyatları mart ayından bu yana en yüksek kazancını elde etti.

YÜKSELİŞE GEÇTİ

Brent petrol vadeli işlemlerinde bir önceki seansta yüzde 2,5 oranında yükseldi. Petrol Salı günü varil başına 81,5 dolar civarında kaldı.

Bu arada yatırımcılar, Federal Reserve'ün son politika kararı ve bu haftaki önemli ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli olmaya devam ediyor. Cuma günü açıklanan güçlü ABD istihdam verileri, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Bu durum, ekonomik büyüme ve enerji talebi görünümüne zarar verme ihtimali taşıyor. Piyasalar, petrol piyasasının görünümü hakkında daha fazla bilgi alabilmek için salı günü API'den ve çarşamba günü EIA'dan alınan ABD ham envanter verilerini inceleyecek. EIA, OPEC ve IEA'nın aylık piyasa raporları da bu hafta yayınlanacak.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİNDE TAMKİNLİ ADIMLAR

Yatırımcılar Çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararlarına odaklandı. ABD'deki güçlü ekonomi ve hâlâ yüksek enflasyon, yatırımcıların merkez bankasının dönüşünün yakın zamanda gerçekleşebileceğine dair tahminleri azaltmasına neden oldu. Dolarda ortaya çıkan güçlenme fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

IG Asia Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, yatırımcıların "Fed'in uzun vadeli yüksek faiz söyleminin ötesine baktığını. Piyasa yatırımcıları yaklaşan yaz talebine ilişkin iyimserlikten faydalanmayı umuyor" dedi.