Akaryakıt istasyonlarının sırrı ortaya çıktı! O saatlerde depoyu sakın doldurmayın

32 yıllık akaryakıt istasyonu çalışanından araç sahiplerine altın değerinde bir tavsiye geldi. Yakıtı doğru saatte almak, hem cebinizi koruyor hem de aracınızın performansını artırıyor. Bu kritik detayı çoğu sürücü bilmiyor. İşte detaylar…

Türkiye’de milyonlarca araç sahibi akaryakıt alırken genellikle sadece pompadaki fiyat etiketine odaklanıyor. Ancak sektörde 32 yıldır görev yapan deneyimli pompa görevlisi Ahmet, verimli yakıt kullanımı için gözden kaçan kritik bir detaya dikkat çekti. Pompacı Ahmet, “Yakıtı hangi saatte aldığınız da en az fiyatı kadar önemli” açıklamasında bulundu.

“YAKITI GÜNEŞİN ALTINDA DEĞİL, SERİN SAATLERDE ALIN”

Tecrübeli çalışan Ahmet, özellikle sabahın erken saatleri, akşam serinliği ya da gece saatlerinin yakıt alımı için en uygun zamanlar olduğunu belirtiyor. Bu önerinin bilimsel bir açıklaması da var: Soğuk havalarda akaryakıtın yoğunluğu artıyor. Bu da aynı litre miktarında daha fazla yakıt enerjisi anlamına geliyor. Yani serin havalarda aldığınız yakıt, motorunuz için daha verimli hale geliyor.

“DEPONUZU ZORLAMAYIN” UYARISI

Pompa görevlisi Ahmet’in bir diğer önemli uyarısı da depo doluluk seviyesiyle ilgili. Yakıt alırken deponun tamamen dolma noktasına kadar doldurulmaması gerektiğini vurguluyor. Çünkü bu durum araç deposunda basınç artışına yol açabiliyor. Uzun vadede hem yakıt sistemine zarar veriyor hem de verimliliği düşürüyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE TECRÜBEYLE GELEN TAVSİYE

Yılların tecrübesiyle araç sahiplerine seslenen Ahmet, şu sözlerle önemli bir hatırlatma yaptı: "Benzini serin havalarda alın, deponuzu taşırmayın. Hem motorunuz daha uzun ömürlü olur hem de aldığınız yakıttan daha fazla verim alırsınız."