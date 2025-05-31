Doktorlar Maliye'nin radarında! Muayenehaneler mercek altına alındı: Gönüllü uyumla matrah artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özel muayenehanesi olan doktorları yapay zekâ destekli sistemle incelemeye aldı. Bakanlığın denetimi sonucu 28 bin 931 doktora ait veriler detaylı şekilde analiz edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, muayenehanesi bulunan doktorları yakın takibe aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi uyumuna yönelik yürüttüğü çalışmada, doktorların beyan ve bildirimleri yapay zeka destekli sistemlerle analiz edildi. Toplam 28 bin 931 doktora ait veriler mercek altına alınırken, bu analiz sonucunda 3 bin 663 doktor “yüksek riskli” kategorisinde değerlendirildi.

MUAYENEHANESİ OLAN DOKTORLAR VERGİ DENETİMİNDE

Vergi mevzuatı çerçevesinde bilgilendirilen bu doktorlar, beyanlarını gönüllü olarak güncellemeye davet edildi. Çağrıya olumlu cevap veren 1.701 doktor, “pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak verilerini güncelledi. Bu doğrultuda, toplamda 1,7 milyar liralık yeni matrah bildirimi yapıldı. Elde edilen verilere göre, mükellef başına düşen ortalama matrah, önceki beyanlara kıyasla 5 kat artış gösterdi.

Aralık 2023 dönemine ilişkin KDV beyannameleri de incelemeye alındı. Kanuni süresi içinde beyan edilen teslim ve hizmet tutarı 9 milyon lira seviyesindeyken, 2025 yılı içinde verilen düzeltme beyannameleriyle bu rakam 358 milyon liraya ulaştı. Öte yandan, riskli grupta yer almayan 158 doktorun gönüllü olarak yaptığı bildirimlerde de 76 milyon liralık ek matrah beyan edildi.

2,1 MİLYAR LİRALIK MATRAH ARTIŞI SAĞLANDI

Bu kapsamda, cezai yaptırımlar uygulanmaksızın yürütülen gönüllü uyum süreci sayesinde toplamda 2,1 milyar liralık matrah artışı sağlandı. Gönüllü olarak beyanlarını güncelleyen hekimler için herhangi bir vergi incelemesi başlatılmazken, davete cevap vermeyenler için takdir komisyonuna sevk ya da doğrudan vergi incelemesi süreçleri başlatılacak.