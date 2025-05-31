Kurban Bayramı öncesi müjde! Bu vatandaşlara 2.500 TL ek ödeme yatacak

Kurban Bayramı yaklaşırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan emeklilere sevindirici bir haber geldi. Yavaş, maddi zorluk yaşayan 210 bin ihtiyaç sahibi haneye 2.500 TL bayram desteği verileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde dar gelirli vatandaşlara yönelik sevindirici bir müjde verdi. Yavaş, bu yıl da 210 binden fazla haneye bayram desteği sağlayacaklarını duyurdu.

210 BİNİN ÜZERİNDE HANEYE 2.500 TL DESTEK

Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Fikir Projesi Yarışması Kolokyum Programı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yavaş, yaklaşan bayrama ilişkin sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi. Ankara’da hiçbir vatandaşın bayramı buruk geçirmemesi için çaba gösterdiklerini belirten Yavaş, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyoruz. 210 binin üzerinde haneye 2.500 TL tutarında nakdi yardım ulaştıracağız,” dedi.

Ayrıca, kurban kesimi yapacak hayırseverlerin bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi amacıyla belediye tarafından kesim alanlarında özel organizasyonlar gerçekleştirileceğini ifade eden Yavaş, sosyal dayanışmanın güçlenmesini hedeflediklerini vurguladı.