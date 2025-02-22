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 | Kübra Çelepi

Akaryakıt pompa fiyatları değişti: Motorine zam geldi! İşte güncel motorin, benzin, LPG fiyatları

Getirilen gece yarısı zammının ardından motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 45 kuruş zam yapılırken akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte, 22 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 10:17

Motorine gelen zammın ardından akaryakıtta tabela yeniden değişti. Getirilen gece yarısı zammının ardından motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 45 kuruş zamlandı.

MOTORİN LİTRE FİYATI ZAMLANDI

22 Şubat 2025 itibarıyla motorin fiyatına 1,45 TL zam yapıldı. Gece yarısından itibaren motorin fiyatına yapılan zam ile birlikte akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi.

benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

22 Şubat 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

İstanbul Akaryakıt Fiyatları:

  • Benzin: 46.43 TL
  • Motorin: 48.01 TL
  • LPG : 27.59 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

  • Benzin: 446,97 TL
  • Motorin: 48,71 TL
  • LPG: 27,49 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

  • Benzin: 47,35 TL
  • Motorin: 49,08 TL
  • LPG: 27,34 TL

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ETİKETLER
#akaryakıt fiyatlar
#Ekonomi
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