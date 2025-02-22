Akaryakıt pompa fiyatları değişti: Motorine zam geldi! İşte güncel motorin, benzin, LPG fiyatları

Getirilen gece yarısı zammının ardından motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 45 kuruş zam yapılırken akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte, 22 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları.
Aytemiz Petrol, kendi rafinerilerine sahip olduğu için yakıtlarını piyasa fiyatının altında satabilmektedir. Ayrıca, verimli dağıtım ağı ve düşük işletme maliyetleri sayesinde müşterilerine uygun fiyatlı yakıtlar sunmaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
Aytemiz hangi ülkenin malı?
Aytemiz, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Capital 500 araştırmasında 51. sırada yer almaktadır. Tataristan merkezli TATNEFT Grup; 80 yıllık tecrübesiyle, kanıtlanmış petrol rezervleri, petrol işleme ve üretim faaliyetleri ile Rusya'nın en büyük entegre petrol şirketleri arasındadır.