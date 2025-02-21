Son dakika | Borsa İstanbul'daki sert düşüş sonrası SPK'dan kritik adım! İnceleme başlatıldı

Son dakika haberine göre, BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puanda kapatmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) açıklama yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da son günlerde yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu. Kurul, Borsa İstanbul A.Ş. ile birlikte tüm kurumların işlemlerinin detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti.

SPK tarafından yapılan açıklamada, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde sorumlular hakkında cezai ve idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI"

SPK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."