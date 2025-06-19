Akaryakıta çifte zam! 19 Haziran 2025 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki savaş gerilimi nedeniyle meydana gelen artış, akaryakıt fiyatlarına da etki ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 88 kuruş zam geldi.

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Peki, 19 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İŞTE 19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE GÜNÜ GEÇERLİ OLAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 49.99 TL

Motorin litre fiyatı: 51.39 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 49.84 TL

Motorin litre fiyatı: 51.27 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 50.66 TL

Motorin litre fiyatı: 52.24 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 50.99 TL

Motorin litre fiyatı: 52.59 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL