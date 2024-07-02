Akaryakıta zam geliyor, tabela bu gece değişiyor! Brent petrol iki ayın zirvesine çıktı
Brent petrol fiyatları iki ayın zirvesindeki yerini korurken akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, otogaza (LPG) bu gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor.
Petrol küresel gelişmelerden aldığı destekle 86 doları aşarken akaryakıt fiyatları için araç sahiplerini üzecek haber geldi. Otogaz fiyatları bu gece yarısından itibaren değişecek.
PETROLDE KRİTİK HAFTA
Yaz aylarında seyahatlerin artması ve süregelen jeopolitik risklerle petrol fiyatları iki ayın zirvesine yükseldi. ABD ekonomisinde enflasyon seyrindeki ılımlı havayla erken faiz indirimlerine yönelik iyimserlik arttı. Bunun hareketin potansiyel olarak ekonomik aktiviteyi ve talebi artırması bekleniyor.
Yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalara odaklandı. Bununla beraber çarşamba günü yayınlanacak FOMC tutanakları ve cuma günü yayınlanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine FED’in bir sonraki hamlesine ilişkin bilgi verecek.
OTOGAZA NE KADAR ZAM GELECEK?
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, , LPG’nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 75 kuruş zam yapılacak. 25 Haziran’da benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 70 kuruş zam geldi. Otogaza yapılacak yeni zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.
Zammın uygulanmasıyla İstanbul ve Ankara’da otogazın litre fiyatı ortalama 22,95 TL’ye çıkacak. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 42,39 TL, Ankara'da 43,37 TL, İzmir'de 43,63 TL seviyesinde olacak. Motorinin litre fiyatı da İstanbul'da 42,47 TL, Ankara'da 43,48 TL, İzmir'de 43,87 TL olarak güncellenecek.
ÖTV ZAMMI DA GÜNDEMDE
Öte yandan 3 Temmuz çarşamba günüden itibaren akaryakıt ürünlerine ÖTV zammın yansıtılması bekleniyor. Haziran ayı ÜFE verileriyle benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL'lik ÖTV artışı bekleniyor. KDV oranındaki yüzde 20'lik artış da eklendiğinde, vergi yükü benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL seviyesine çıkacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.40 TL
Motorin litre fiyatı: 42.52 TL
LPG litre fiyatı: 21.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.32 TL
Motorin litre fiyatı: 42.42 TL
LPG litre fiyatı: 21.44 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.43 TL
Motorin litre fiyatı: 43.49 TL
LPG litre fiyatı: 21.99 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.77 TL
Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
LPG litre fiyatı: 21.69 TL