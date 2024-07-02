Akaryakıta zam geliyor, tabela bu gece değişiyor! Brent petrol iki ayın zirvesine çıktı

02 Temmuz 2024 09:17 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:20

Dolar kuru denge arıyor! 2 Temmuz Salı dolar, euro ve sterlin fiyatları belli oldu

Dolar kuru denge arıyor! 2 Temmuz Salı dolar, euro ve sterlin fiyatları belli oldu

Petrol küresel gelişmelerden aldığı destekle 86 doları aşarken akaryakıt fiyatları için araç sahiplerini üzecek haber geldi. Otogaz fiyatları bu gece yarısından itibaren değişecek.

PETROLDE KRİTİK HAFTA

Yaz aylarında seyahatlerin artması ve süregelen jeopolitik risklerle petrol fiyatları iki ayın zirvesine yükseldi. ABD ekonomisinde enflasyon seyrindeki ılımlı havayla erken faiz indirimlerine yönelik iyimserlik arttı. Bunun hareketin potansiyel olarak ekonomik aktiviteyi ve talebi artırması bekleniyor.

Yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalara odaklandı. Bununla beraber çarşamba günü yayınlanacak FOMC tutanakları ve cuma günü yayınlanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine FED’in bir sonraki hamlesine ilişkin bilgi verecek.

OTOGAZA NE KADAR ZAM GELECEK?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, , LPG’nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 75 kuruş zam yapılacak. 25 Haziran’da benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 70 kuruş zam geldi. Otogaza yapılacak yeni zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Zammın uygulanmasıyla İstanbul ve Ankara’da otogazın litre fiyatı ortalama 22,95 TL’ye çıkacak. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 42,39 TL, Ankara'da 43,37 TL, İzmir'de 43,63 TL seviyesinde olacak. Motorinin litre fiyatı da İstanbul'da 42,47 TL, Ankara'da 43,48 TL, İzmir'de 43,87 TL olarak güncellenecek.

ÖTV ZAMMI DA GÜNDEMDE

Öte yandan 3 Temmuz çarşamba günüden itibaren akaryakıt ürünlerine ÖTV zammın yansıtılması bekleniyor. Haziran ayı ÜFE verileriyle benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL'lik ÖTV artışı bekleniyor. KDV oranındaki yüzde 20'lik artış da eklendiğinde, vergi yükü benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL seviyesine çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.40 TL

Motorin litre fiyatı: 42.52 TL

LPG litre fiyatı: 21.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.32 TL

Motorin litre fiyatı: 42.42 TL

LPG litre fiyatı: 21.44 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.43 TL

Motorin litre fiyatı: 43.49 TL

LPG litre fiyatı: 21.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.77 TL

Motorin litre fiyatı: 43.91 TL

LPG litre fiyatı: 21.69 TL