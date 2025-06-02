Akaryakıtta yeni dönem! Bugün son gün

Vergi kaçağı ve usulsüzlükleri azaltmaya yönelik başlatılan UTTS sistemine gerekli kayıt işlemleri için bugün son gün. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin kaydı tamamlanmadığı taktirde satış yapamayacaklar.

Türkiye'de ticari araçlarda zorunlu hale getirilen, akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden akaryakıt satışları bugün (2 Haziran itibarıyla) başladı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), sistemle ilgili bir açıklama yaptı.

Buna göre, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayıp istasyonlarına taşıt tanıma okuyucu cihazı ve tabanca iletişim modüllerini taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor.

2 HAZİRAN SON GÜN

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından düzenlenmemiş sayılacak. Taşıt sahiplerinin vergi uygulamaları yönünden hak kayıplarının ortaya çıkmaması için kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar için 2 Haziran'a kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yapmaları gerekiyor. Araçların 30 Haziran'a kadar ise TTB taktırmaları gerekiyordu.

Diğer yandan, kanun kapsamında yer almayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlara 1 Temmuz itibarıyla, benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlardaki depolar için 31 Aralık 2025 tarihine dek TTB taktırılması gerekiyor.