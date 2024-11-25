Akyapı, Anadolu Yakası'nın en büyük sanayi projesini MÜSİAD EXPO'da tanıtacak

25 Kasım 2024 13:49 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:51

26 yıllık tecrübesi ile konut, villa, sanayi yapıları, iş ve alışveriş merkezleri projelerini tasarlayıp hayata geçiren Akyapı, iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO’da Anadolu Yakası’nın en büyük ve kapsamlı sanayi projesini tanıtacak

MÜSİAD EXPO 2024’te yer alacak olan ve 26 yıllık deneyimiyle inşaat sektöründe güçlü bir yer edinen Akyapı, 2025 yılına damgasını vuracak projeleriyle sektördeki liderliğini pekiştirmeye hazırlanıyor. Konut, villa, sanayi yapıları, iş ve alışveriş merkezleri gibi farklı alanlarda gerçekleştirdiği projelerle tanınan Akyapı, şu anda devam eden ve 2025 yılında teslim edilecek projeleri ile birlikte İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük sanayi projelerinden biri olan Ticarethane Dudullu’yu da MÜSİAD EXPO’da katılımcılarla buluşturacak.

Anadolu Yakası’nın En Büyük Sanayi Projesi “Ticarethane Dudullu” Tanıtılacak

Mavera Comfort, Mavera Residence, Mavera Villaları, Limonlu Bahçe Konakları, Big Country gibi konut, villa ve ticari alan yatırımları ile birlikte 2022 yılında Ticarethane Metkap, 2023 yılında ise Ticarethane Başakşehir ve Ticarethane Hadımköy projeleriyle sanayi yatırımlarına hız veren Akyapı, 2025 yılında şu ana kadarki en büyük sanayi yatırımı olan Ticarethane Dudullu projesini satışa çıkacak.

İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük sanayi projesi olan ve her kata tırların girebildiği Ticarethane Dudullu, 67 bin 794 metrekare arazi üzerinde toplam 309 bin 602 metrekare inşaat alanında 555 adet bağımsız bölümden oluşuyor ve depolama, lojistik avantajları ile dikkat çekiyor. İster işyeri, ister depo veya imalathane olarak kullanılabilecek, 48 bin metrekareye kadar birleştirilebilir alanlar sunan proje, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tek proje olmasıyla dikkat çekiyor. Proje, Akyapı’nın MÜSİAD EXPO 2024 standında ilk kez yatırımcıları ile buluşacak ve ön talep süreci başlayacak.

2025 Yılına Teslim Projeleriyle Damga Vuracak

Akyapı, 2023 ve 2024 yıllarında hayata geçirdiği projelerle inşaat sektöründeki güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. 2023 yılında teslim edilen projeler arasında 706 konut ve 128 ticari alanla Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk toplu konut projesi olan Mavera Comfort yer alırken, 2024’te teslim edilen projeler arasında ise 179 konut ve 10 ticari alanla Mavera Homes, 21 adet villadan oluşan Mavera Villaları ile 485 adet konut ve 11 ticari alanla Mavera Residence yer alıyor. 2025 yılının ilk yarısında ise Akyapı, Anadolu Yakası’nın ve Ümraniye’nin en değerli lokasyonunda yer alan, 509 konut ve 148 ticari alandan oluşan Limonlu Bahçe Konakları, Büyükçekmece’de göl ve deniz manzaralı, 128 adet prestijli villadan oluşan Big Country ve kendi bünyesinde yer alan arıtma tesisi ile sektörü için büyük bir yenilik getiren, 137 adet bağımsız bölümden oluşan METKAP sanayi projelerini teslim etmeye hazırlanıyor.



"Projelerimizin Teslimi, Sektördeki Zorlu Dönemlerde Önemli Bir Başarı"

MÜSİAD EXPO 2024’te Akyapı’nın projeleri ve inşaat sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, sektördeki zorlu koşullara rağmen teslimatlarının ve yeni projelerinin sektördeki başarılarını pekiştirdiğini vurguladı. Dinçel, "İnşaat sektörü, maliyet artışları ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle 2023 ve 2024'te inşaat maliyetlerinde rekor artışlar gözlemlendi. Akyapı olarak bizler, sektördeki bu zorluklara rağmen projelerimizi başarıyla tamamlamaya ve teslim etmeye devam ediyoruz. İnşaat maliyetlerinin arttığı günlerde şantiyeleri devam ettirmek ve inşaatları tamamlamak çok önemli. Akyapı, sahip olduğu güçle bu dönemde aktif inşaat faaliyetlerine devam eden nadir firmalardan. Dolayısıyla başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki sene de bu performansımızın devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.



İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük sanayi projesi olan Ticarethane Dudullu’nun da hazır olduğunu ve yakında satışa sunacaklarını belirten Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel şöyle devam etti; "2022 yılında sanayi konseptli yeni proje serimiz olan Ticarethane Metkap’ı, 2023 yılında ise Ticarethane Başakşehir ve Ticarethane Hadımköy projelerini satışa sunduk. Şimdi sıra Anadolu Yakası’nın ve Akyapı’nın bugüne kadarki en büyük sanayi projesi olan Ticarethane Dudullu’ya geldi. Ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Ticarethane Dudullu, Akyapı’nın sanayi projeleri alanındaki en iddialı yatırımlarından birisi. 555 bağımsız bölümden oluşan bu prestijli proje ile sanayi sektörüne yönelik sunduğu modern ve çevre dostu yapısıyla büyük bir yatırım fırsatı sunuyoruz.



Ticarethane Başakşehir ve Ticarethane Hadımköy’de olduğu gibi yeşil bina sertifikasına sahip olan bu yeni sanayi projemiz; enerji, su ve malzeme verimliliği ile ihracat kolaylığı gibi avantajlar sunuyor. Farklı sektörlerdeki işletmelere hitap eden geniş kullanım alanları, modern altyapısı ve güçlü ulaşım bağlantılarıyla yatırımcılar için cazip bir seçenek olacağına eminiz. İstanbul’un büyüyen iş dünyasıyla uyumlu, yüksek kaliteli ve çevre dostu bir sanayi alanı sunuyoruz" diye konuştu.

MÜSİAD EXPO’da 88 Ülkeden Yatırımcı İstanbul’da Buluşacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 26-29 Kasım 2024 tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, 88 ülkeden sanayiciler, yatırımcılar, girişimciler ve iş insanlarını İstanbul’da bir araya getirecek. Ticaretin geleceğini şekillendirecek bu etkinlik, kapsamlı programlarla iş dünyasını buluşturacak.

MÜSİAD EXPO 2024’te bu yıl yerli ve milli ürünler ile teknolojiler dünyaya tanıtılacak. 100 binin üzerinde ziyaretçinin yanında, 24 farklı sektörden 300’ü aşkın katılımcı firma bir araya gelerek yatırımcıları ve müşterileri ile yüz yüze görüşme imkanı bulacak. Etkinlik, Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonunu taşıyor.

“Hedef 1 Milyar Dolarlık İş Hacmi”

Fuar sürecini değerlendiren MÜSİAD Genel Başkanı ve AKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı; “Bu yıl 20. kez düzenlenen etkinlikte, dünyanın dört bir yanından iş insanlarını ağırlayarak ticaret köprüleri kuracağız. İran, Almanya, Hindistan, Malezya, Çin, KKTC ve Venezuela gibi ülkelerden gelen katılımcılar, fuarımıza güçlü bir uluslararası kimlik kazandırıyor. 500'ü aşkın yabancı alım heyeti ve 18 bin metrekarelik fuar alanımızla, yerli ve yabancı iş insanlarını güçlü iş birlikleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yılki hedefimiz, ihracat bağlantılarını güçlendiren görüşmelerle 1 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamak. Fuarımızda ayrıca tekstilden savunma sanayiine, gıdadan inşaat sektörüne kadar pek çok farklı sektörden iş bağlantıları kurulacak. MÜSİAD EXPO yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda güvenin ve dayanışmanın merkezi olmaya devam edecek.” diye konuştu.

Akyapı, 26-29 Kasım 2024 tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan MÜSİAD EXPO 2024’te 7 no’lu salonda yatırımcılarını ve sektör temsilcilerini ağırlayacak.