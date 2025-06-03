Alaçatı, Bodrum, Fethiye: Yazlık evlerde fiyatlar uçtu: İşte en uygun bölgeler

Yaz sezonunun başlamasıyla kıyı bölgelerinde konut hareketliliği artarken, Endeksa’nın Nisan 2025 verileriyle hazırladığı “Yazlık Bölgeler Raporu” dikkat çekici trendleri ortaya koydu. Rapora göre, yıllık fiyat artışında liderlik Çanakkale’nin olurken, uygun fiyatlı yazlık arayışında olanlar için Mersin ve İstanbul Silivri öne çıkan bölgeler arasında yer aldı.

Endeksa'nın Nisan 2025 verilerine göre, Türkiye genelindeki yazlık konut piyasasında en dikkat çekici fiyat artışı Çanakkale’de yaşandı. Yazlık talebi ve büyük şehirlerden aldığı göçle öne çıkan Çanakkale, satılık konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 46’lık artış kaydederek zirveye oturdu. İl genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 42.785 TL’ye çıkarken, son 5 yıldaki toplam artış oranı ise yüzde 1.536’ya ulaştı.

İZMİR’DE ÇEŞME VE FOÇA ÖNE ÇIKIYOR

İzmir’de ise özellikle Çeşme ve Foça ilçeleri konut yatırımcılarının gözdesi olmaya devam ediyor. İzmir genelinde satılık konut fiyatları yüzde 28 oranında artarken, bu oran Foça ve Çeşme’de yüzde 41 seviyelerinde gerçekleşti. Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’nde metrekare fiyatı 143.971 TL’ye kadar yükselirken, yıllık artış yüzde 42 oldu.

BODRUM’DA FİYATLAR YAVAŞLADI

Yazlık konut denince ilk akla gelen bölgelerden biri olan Bodrum’da ise fiyat artış hızı gözle görülür şekilde azaldı. Yıllık bazda yüzde 15’lik bir artışın yaşandığı ilçede, Bitez ve Yahşi gibi popüler mahallelerde fiyatlar yüksek kalmaya devam etti. Ancak Torba, Çarşı, Çiftlik ve Güvercinlik gibi mahallelerde fiyatlar gerileme eğilimine girdi.

MERSİN VE SİLİVRİ UYGUN FİYATLI YAZLIKLAR ARASINDA

Yazlık konutlarda daha ulaşılabilir seçenek arayanlar için Mersin ve İstanbul’un Silivri ilçesi ön plana çıkıyor. Nisan 2025 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatı Mersin’de 28.259 TL, Silivri’de ise 35.053 TL olarak belirlendi. Aynı bölgeler kira fiyatları açısından da en erişilebilir lokasyonlar arasında yer alıyor. Ortalama kira bedelleri Mersin’de 19.585 TL, Silivri’de ise 20.216 TL seviyesinde.

KİRALARDA EN SERT ARTIŞ ALAÇATI’DA

Kiralık yazlık konutlarda en sert artış Çeşme’nin gözde mahallesi Alaçatı’da yaşandı. İlçede kira fiyatları son bir yılda yüzde 83 oranında artarken, Alaçatı’da bu oran yüzde 80 oldu. Bölgedeki ortalama kira bedeli ise 50.762 TL’ye yükseldi.

Yazlık konut piyasasında bölgesel farklılıkların belirginleştiği bu dönemde, yatırımcılar ve kiracılar açısından fırsatlar kadar dikkat edilmesi gereken riskler de bulunuyor. Özellikle yüksek artış gösteren bölgelerde fiyatların sürdürülebilirliği yakından izlenmeli.