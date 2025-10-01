Menü Kapat
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Alıcısı sır gibi saklanıyor! Boğaz'ın en pahalı yalılarından Beyaz Köşk'e rekor fiyat

FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan ve İstanbul Boğazı'nın en pahalı yalılarından biri olan Beyaz Köşk, dördüncü ihalede satıldı. TMSF'ye devredilen köşk, rekor fiyata alıcısını buldu. Yeni sahibin kimliği ise açıklanmadı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
09:47
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
09:47

firarisi Akın İpek’in sahibi olduğu Koza-İpek Holding’e ait ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ’ye devredilen İstanbul Bebek’teki “Beyaz Köşk”, dördüncü ihalede alıcı buldu.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen satışta en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira oldu.

Alıcısı sır gibi saklanıyor! Boğaz'ın en pahalı yalılarından Beyaz Köşk'e rekor fiyat

NTV'nin haberine göre; Yönetim kurulu onayının ardından tapu devrinin kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, alıcı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Beyaz Köşk için ilk satış girişimi geçen yıl mayısta 750 milyon lira muhammen bedelle yapılmış ancak alıcı çıkmamıştı.

2025 yılı içinde üç kez ihaleye çıkarılan köşk, talep yetersizliği nedeniyle el değiştirememişti.

Alıcısı sır gibi saklanıyor! Boğaz'ın en pahalı yalılarından Beyaz Köşk'e rekor fiyat

Son olarak 925 milyon lira bedelle yeniden satışa sunulan taşınmaz, 11 Eylül’de duyurulan dördüncü ihalede satıldı.


Koza Altın’ın beyanına göre 11 Eylül 2025 duyurusunda belirtildiği şekilde yürütüldü.

Alıcısı sır gibi saklanıyor! Boğaz'ın en pahalı yalılarından Beyaz Köşk'e rekor fiyat

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir.

Alıcısı sır gibi saklanıyor! Boğaz'ın en pahalı yalılarından Beyaz Köşk'e rekor fiyat

İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır."

