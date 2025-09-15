Menü Kapat
SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

İstanbul Boğazı’nın en pahalı yalısı yeniden satışta: Beyaz Köşk için büyük fiyat indirimi yapıldı!

FETÖ firarisi Akın İpek’in sahibi olduğu, ikinci derece tarihi eser statüsündeki Beyaz Köşk tekrar satışa sunuldu. Önceki ihalelerde alıcı bulamayan köşk için bu kez başlangıç fiyatında 140 milyon liralık bir indirim yapıldı.

İstanbul Boğazı'nın en prestijli yapılarından biri olan Beyaz Köşk, yeniden alıcı arıyor. ’te bulunan köşk, daha önce FETÖ firarisi Akın İpek’in mülkiyetindeydi. İpek’e ait bu taşınmaz, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ’ye devredilmişti.

İHALE FİYATINDA İNDİRİM

Köşk için geçmişte yapılan satış ihaleleri sonuçsuz kalmıştı. Ancak bu kez mülk, indirimli başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldı. Geçen mart ayında 950 milyon TL olarak belirlenen başlangıç fiyatı, yeni ihale duyurusunda 810 milyon TL’ye çekildi.

İstanbul Boğazı’nın en pahalı yalısı yeniden satışta: Beyaz Köşk için büyük fiyat indirimi yapıldı!

KOZA ALTIN’DAN RESMÎ AÇIKLAMA

Koza Altın İşletmeleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada satış süreci ile ilgili detayları paylaştı. Açıklamada, “Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132-133 parsellerde bulunan gayrimenkulün 810 milyon TL+KDV muhammen bedelden az olmamak kaydıyla ihaleye çıkarılmasına karar verilmiştir. İhale 30 Eylül 2025 tarihinde Ankara’daki şirket merkezimizde açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazı’nın en pahalı yalısı yeniden satışta: Beyaz Köşk için büyük fiyat indirimi yapıldı!

BEYAZ KÖŞK VE KAHVERENGİ KÖŞK’ÜN ÖZELLİKLERİ

Satışa konu taşınmazda iki yapı bulunuyor:

Beyaz Köşk: İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terastan oluşan yapı, ikinci derece eski eser niteliğinde. 695 metrekare brüt kullanım alanına ve 208 metrekare terasa sahip.

Kahverengi Köşk: Zemin ve normal katlardan oluşuyor. 230 metrekare brüt kullanım alanıyla küçük ama prestijli bir yapı.

ETİKETLER
#gayrimenkul
#bebek
#inşaat
#tmsf
#Beyaz Köşk
#Koza Altın
#Satyışihale
#Ekonomi
