Alışveriş için yüzde 1 kuralı: Parayı savurduğunuz günlere veda edin! Birikim yapmak isteyenlere ilaç olacak

Keyif aldığımız şeylere para harcayarak iflas etme çoğu insanın başına gelen bir durum. Bu haber bir mağazaya ya da markete girdiğinde kendini durduramayanlar için kurtarıcı olacak. Harcamalarınızı A'dan Z'ye yönetecek alışveriş için yüzde 1 kuralı belki bir ev satın almak veya erken emeklilik için tasarruf etmek için ilaç olacak.

YÜZDE 1 HARCAMA KURALIYLA PARADAN TASARRUF EDİN

Eğer alacağınız şey yıllık gelirinizin %1'inden fazlaysa, 3 gün bekleyin. Eğer 3 günün sonunda hâlâ istiyorsanız, satın alın. Neden işe yarıyor? Çünkü sıklıkla neyin ihtiyaç neyin istek olduğunu fark etmiyoruz.

Kendimize sormamız gereken soru şu; Alınmalı mı, alınmamalı mı? Bu iki uç nokta arasında doğru dengeyi nasıl bulacağımız. Cevap yüzde 1 harcama kuralı olabilir.

Avustralya’nın en iyi finans podcastlerinden biri olan My Millennial Money’nin sunucusu Glen James bu kuralı şöyle açıklıyor;

BUNA GERÇEKTEN İHTİYACIM VAR MI?

Yıllık brüt gelirinizin yüzde 1′ine mal olan veya onu aşan bir şeye (zorunlu olmayan bir şeye) harcama yapmak istiyorsanız, satın almadan önce bir gün beklemelisiniz. Bu süre zarfında kendinize şu soruları sorun: Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bunu karşılayabilir miyim? Gerçekten kullanacak mıyım? Pişman olacak mıyım? Eğer iyi bir gece uykusundan sonra hala iyi bir fikir gibi görünüyorsa, o zaman satın alma işlemini gerçekleştirin.

Diyelim ki yıllık brüt maaşınız 50 bin TL. ve 500 liraya (50 bin liranın %1′i) mal olan bir halı satın almak istiyorsunuz. Karar vermeden önce bir gün beklemeniz gerekir. Şu an sahip olduğunuz halı yıpranmış olsa bile, örneğin 500 liranın çok fazla olduğuna ve daha ucuz bir şeye kolayca ihtiyacınız olabileceğine karar verebilirsiniz. Bu da yüzde 1 kuralını 50 binden daha az kazanan herkes için iyi bir kural haline getiriyor.

YÜKSEK MAAŞ ALANLAR SINIR YÜKSELTEBİLİR

Çok yüksek kazananlar için, yıllık maaşlarının yüzde 1′ini çok yüksek bir sınır miktarı olarak artırabilir. Bunu yüzde 5 kuralına değiştirebilirsiniz. Yüzde ne olursa olsun, finansal durumunuza, ihtiyaçlarınıza, hedeflerinize ve önceliklerinize göre mantıklı olmalı.

Yani tüm bunların önemli bir parçası, bu 24 saatlik bekleme süresi. Umursamadığınız bir şeyi satın almaktan vazgeçtiğiniz noktada ancak iyi bir gece uykusundan sonra ve kendinize bunu düşünmek için 24 saatlik bir mola verdiyseniz tüm bu zaman geçtikten sonra ve hala bunun yapılacak iyi bir satın alma olduğunu düşünüyorsanız, devam edin ve yapın. Bu yüzden bir dahaki sefere kendinizi oldukça pahalı bir şey satın almaya ikna ettiğinizde yüzde bir harcama kuralını deneyin. Harcamalarınızı sınırlayabilirseniz, para biriktirebilir ve hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz.

GAYRİMENKULDEKİ YÜZDE 1 KURALIYLA KARIŞTIRILMAMALI

James’in yüzde 1 harcama kuralı gayrimenkuldeki %1 kuralıyla karıştırılmamalı. %1 kuralı, gayrimenkul yatırımında kapitalizasyon oranınızı belirlemek için kullanılan bir stratejidir. Bu strateji, yatırımcıların gayrimenkulleri değerlendirirken aylık kirayı toplam satın alma fiyatının en az %1'i olacak şekilde hesaplamaları gerektiğini belirtiyor. Eğer %1 kuralını karşılayabilirseniz, aylık giderlerinizi karşılayabilmeniz ve mülk üzerinde pozitif bir nakit akışı yaratabilmeniz demektir. Olası bir gayrimenkul yatırımının %1 kuralını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek amacıyla minimum aylık kirayı belirlemek için satın alma fiyatını 0,01 ile çarpın.

Sıkça Sorulan Sorular Nakit avans çekilirse ne olur? Çektiğiniz nakit avans tutarı, her ay, kredi kartınızın dönem borcuna dahil edilir. Kredi kartınızın son ödeme tarihi geldiğinde ödeme yapılmazsa veya eksik ödeme yapılırsa, hesap kesim tarihi dikkate alınarak dönem borcu içinde ödenmeyen Nakit Avans tutarına mevcut nakit çekim faizi uygulanmaya başlar.