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 | Kübra Çelepi

Taşerona kadro düzenlemesi için son viraj: 100 bin işçiye müjde her an gelebilir! 2. torba yasa ile TYP, KİT, belediye işçilerinin maaşları yükselecek

TBMM'de görüşülen torba yasa tasarısında taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme yer alıyor. Yaklaşık 100 bin taşeron işçi, bu düzenleme kapsamında kadroya geçme şansı elde edebilecek. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili çalışmalar devam ediyor ve düzenlemenin 2025'te tamamlanması hedefleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde 2025 yılında kamu işçilerine yönelik sadece maaş zamları değil, sosyal haklarda da iyileştirmeler bekleniyor. Özellikle ek ödemeler, ikramiyelerde artış, vergi dilimi düzenlemeleri gibi unsurlar gündemde. Daha önce kabul edilen 55 maddeye ek olarak tasarıda, taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge uygulaması, ev hanımlarına erken emeklilik ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi reformlar bulunuyor.

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Taşerona kadro düzenlemesi için son viraj: 100 bin işçiye müjde her an gelebilir! 2. torba yasa ile TYP, KİT, belediye işçilerinin maaşları yükselecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 15:15

Torba yasa tasarısında yer alan taşerona kadro düzenlemesi kapsamında, yaklaşık 100 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi bekleniyor. Düzenleme ile kamu sektöründe görev yapan taşeron işçilerin yüzleri gülecek. Yasayla ilgili süreç hızla ilerliyor ve kadro müjdesinin çok yakında resmen açıklanması bekleniyor. Düzenleme; Toplum Yararına Program (TYP) çalışanları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) personeli ve belediye şirket işçilerini kapsıyor. Taşeron işçiler genellikle düşük maaş ve sınırlı sosyal haklarla çalışırken, kadroya geçtiklerinde kamu çalışanlarına sağlanan tüm haklardan yararlanabilirler. 55 maddeye ek olarak yasa tasarısında, taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge uygulaması, ev hanımlarına erken emeklilik ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi maddeler de var.

TAM 100 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ UFUKTA

Taşeron işçilerin kadro düzenlemesinin 2025'te tamamlanması bekleniyor. İlk olarak 2023 yılında duyurulan bu çalışma, torba yasanın ikinci kısmında ele alınacak. Düzenleme, taşeron işçilerin iş güvencesini artırırken, kamu sektöründe daha adil bir çalışma ortamı sağlayacak. İşçiler, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını bekliyor.

TAŞERONA KADRO VAR MI 2025?

Taşeron işçilerin yıllardır beklediği kadro müjdesinde sona gelindi. Meclis’te görüşülen yeni torba yasa tasarısında taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik kritik düzenlemeler yer alıyor. Görüşmeleri süren 86 maddelik torba yasa kapsamında, yaklaşık 100 bin taşeron işçinin kadroya geçişi planlanıyor Düzenleme TYP, KİT ve belediye işçilerini kapsıyor.

TYP, KİT, BELEDİYE İŞÇİLERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Yasayla ilgili süreç hızla ilerliyor. Meclis’te onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan düzenleme, binlerce taşeron işçiye güvenceli bir çalışma hayatı sağlayacak.

İŞÇİLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Uzun süredir beklenen bu gelişme, taşeron işçilerin yüzünü güldürecek. İş güvencesi, daha iyi maaş ve sosyal haklarla donatılacak taşeron işçiler, kadroya geçişle birlikte geleceklerini daha sağlam temellere oturtabilecek.

4/D'Lİ TAŞERON İŞÇİ İÇİN DÜZENLEME NE ZAMAN?

Geçtiğimiz aylarda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin devam ettiğini vurgulamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin de taşeron işçilerin kadroya alınmasının yakın zamanda gerçekleşeceğini ifade etmişti.

Son olarak TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, KİT'lerdeki taşeronlar ve kapsam dışı kalan kamu işçilerinin kadro beklentisinin sürdüğünü belirterek, düzenlemenin önemine dikkat çekti. Ergün Atalay ise "Çalışma hayatına dair taleplerimizin büyük çoğunluğu çözüme kavuştu.

Ancak KİT'lerdeki ve kamuda kadro dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi sürüyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

KAMU SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

Taşeron şirketin işkolu ile işçinin kadrosuna geçirildiği idarenin işkolunun farklı olması halinde, kadroya geçirilen işçiler, taşeron işyerinin işkolunda yeni tescil edilecek işyerinden SGK'ya bildirilecek. Taşeron işçilere kadro verilmesi durumunda hem çalışanlar hem de kamu sektörü açısından önemli değişiklikler de yaşanacak.

İŞ GÜVENCESİ VE SÜREKLİ İSTİHDAM

Taşeron işçiler, kadroya geçtiklerinde belirli süreli sözleşmelere bağlı olmaktan çıkar ve sürekli işçi statüsüne geçerler. Bu da işten çıkarılma riskini azaltır ve uzun vadeli istihdam güvencesi sağlar.

SENDİKAL HAKLAR VE TOPLU SÖZLEŞME İMKANI

Kadroya geçen işçiler, sendikalara üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahip olur. Bu sayede daha güçlü bir pazarlık gücü elde eder ve çalışma koşullarında iyileştirme sağlayabilirler.

ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİNDE ARTIŞ

Eğer taşeron işçilerin kadroya alınması yaygınlaşırsa, kadrolu çalışanlar daha istikrarlı ve motive bir şekilde çalıştıkları için iş verimliliği artabilir. Uzun vadede, kamuda verilen hizmetlerin kalitesi yükselir ve iş gücü devri azalır.

KAMUYA EK MALİYET GETİREBİLİR

Taşeron işçilere kadro verilmesi, hem çalışanların refahını artıran hem de kamuda iş gücünü daha düzenli hale getiren önemli bir adım olur. Ancak maliyet ve yönetim açısından bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Kadro düzenlemesi, kamu bütçesi açısından ek maliyet anlamına gelir. Kadroya geçen işçilere daha yüksek maaş ve ek haklar verilmesi, devletin personel giderlerini artırabilir. Ancak uzun vadede, iş gücü istikrarı sağlanarak kamu hizmetlerinde verimliliği yükseltir.

İŞÇİLERE DAHA YÜKSEK MAAŞ İMKANI

Taşeron işçilerin maaşları, çalıştıkları sektöre, işin niteliğine ve bölgesel faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Örneğin, bazı pozisyonlarda maaşlar 20.000 TL ile 50.000 TL arasında değişebilir. Taşeron işçiler genellikle düşük maaş ve sınırlı sosyal haklarla çalışırken, kadroya geçtiklerinde kamu çalışanlarına sağlanan tüm haklardan yararlanabilir.

Bu haklar şöyle;

Daha yüksek maaş
Ek ödemeler ve ikramiyeler
Yıllık izin ve kıdem tazminatı güvencesi
Fazla mesai ve sosyal yardımlarda iyileştirme.

2025 yılında kamu işçilerine yönelik sadece maaş zamları değil, sosyal haklarda da iyileştirmeler bekleniyor. Özellikle ek ödemeler, ikramiyelerde artış ve vergi dilimi düzenlemeleri gibi unsurlar gündemde yer alıyor. Eğer taşeron işçilere kadro verilirse, maaşlarında artış olması muhtemeldir. Ancak, bu artışın ne kadar olacağı, yapılacak düzenlemelerin detaylarına ve toplu iş sözleşmelerine bağlı olacak. Konuyla ilgili güncel gelişmeler ve resmi açıklamalar takip edilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kadroya geçen taşeron işçilerin yasal hakları nelerdir?
Taşeron işçilerin geriye dönük hakları etkin bir dava yolu ile sağlanabilir. Bu haklara; fazla mesai, ücret alacağı, kıdem – ihbar tazminatı, AGİ alacağı, prim vs. ödenmemiş her türlü yasal hakkı sayabiliriz. Bu noktada sorumluluk asıl olarak alt işverende olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Taşeron işçi sendikalı olursa ne olur?
Sendikalı ve örgütlü işçiler, iş güvencesi başta olmak üzere mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin fazla sorun yaşamamakta, kayıt dışı çalışma baskısına muhatap olmamaktadır. Mevcut durumda, istisnai durumlar hariç taşeron işçilerin kıdem tazminatından yararlanması mümkün değildir.
ETİKETLER
#torba yasası
#taşeron
#Ekonomi
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