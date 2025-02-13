İslam Memiş'ten şok senaryo: ABD’nin altın planını açıklıyorum! İşte Trump'ın gizemli hamlesi ve 2025'teki büyük oyun

ABD’nin altın planı belli oldu. İslam Memiş'e göre, ABD'nin altın rezervlerinde yeniden değerleme yapması ve ons fiyatının güncellenmesi bekleniyor. Bu durum, altın fiyatlarında yükselişe neden olabilir ve 2025 yılında altın fiyatlarının 2900 ila 3000 dolar arasında değişebilir. Trump ve Musk'ın dijital para girişimleri de tüm piyasaları derinden sarsacak. Öte yandan yakın tarihte FED ve Trump arasında yeni savaş kapıda. Peki, Çin ve diğer ülkeler neden altın stokluyor? Cevabını İslam Memiş verdi, altın yatırımcısını net bir dille uyardı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI MI?

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Bu haftanın en önemli verisi Amerika'da açıklanan enflasyon verisiydi. Küresel piyasalarda önemli bir etkiye neden olan ve FED'in faiz kararlarında önemli bir etkisi olan bir karardı. Amerika'da açıklan enflasyon verisi beklentinin üzerinde geldi. Aylık bazda beklenti 0.3 oranındayken 0.5 olarak açıklandı. Yıllık bazda % 2.9 olarak bekleniyordu % 3 olarak açıklandı. Yani 5 aydır Amerika'daki enflasyon rakamlarının yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. 5 ay önce Amerika'daki enflasyon verisi % 2.4 civarındaydı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde geçici bir enflasyon yok. Kalıcı bir enflasyon var. Gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir türbülansa neden olacağıyla alakalı beklentimiz yine geçerli.

FED VE TRUMP ARASINDA YENİ SAVAŞ KAPIDA

Veri sonrası Trump sosyal medya hesabından yine FED'e bir mesaj göndererek faizlerin düşürülmesi gerektiğinin tekrar mesajını verdi. Bu Trump tarafından FED'e ikinci kez verilen bir mesajdı. Artık faiz indirimlerini yapalım, rol yapalım diye bir mesaj verdi. Trump yine faizlerin düşürülmesi noktasında ısrarlı tutumunu devam ettiriyor. Ancak FED başkanı Powell yapmış olduğu açıklamalarda şu anda faiz indirimlerinin yumuşak olacağını düşünüyor. Şu anda aceleci davranmayacak.

Bu ne demek oluyor? Trump'la Powell arasında yani Amerikan başkanıyla, Amerika Merkez Bankası başkanının arasında bir gerginlik bir kavga başlayabilir. Bu da Trump'ın bu başkanla yola devam etmeyeceğinin işaretini bize verir. Piyasa genel itibariyle bu beklentiyi nasıl fiyatlıyor, buna bakmamız lazım. Piyasalar 19 Mart'ta Amerika Merkez Bankası FED'in faiz indirimi yapmayacağını % 90 civarında fiyatlamaya başladı. Hal böyle olunca piyasalarda da hareketlilik oldu, kısmen de olsa hareketlilik oldu. Ons altın tarafında bir gerileme gördük, dolar endeksinde tekrar yükselişler gördük, dolar karşısındaki varlıklarda bir gerileme gördük.

NEDEN ALTIN FİYATLARI BU KADAR YÜKSELDİ?

Bu hafta yine Çin tarafından yeni bir açıklama geldi. Çin Devleti sigorta şirketlerine altına yatırım yapma yetkisi verdi. Dolayısıyla 10 büyük şirket var Çin'de. Bu haftaki yükselişler de önemli bir haber akışıyla Çin devletinin sigorta şirketlerine altın alım satma yetkisi vermesi ve varlıklarının altına yatırım yapması noktasındaki izinlerin verilmesi altın tarafındaki talebi canlı tuttuğunu gösterir. Dolayısıyla sigorta şirketlerini altın alım yapması varlıklarına altın stoklaması bekleniyor. O yüzden bu haftaki altın yükselişlerde önemli faktör buydu.

AMERİKA NEYİ PLANLIYOR?

Çok çok önemli gelişmelere gebe kalacağımız bir 2025 yılı olacak. Size altın noktasında önemli bir uyarı yapacağım. Bir senaryo var bunu anlatacağım. Bu senaryo üzerinden birçok haber akışları duyacaksınız. Ben size erkenden söylüyorum.

Amerika altın rezervlerinde yeniden bir değerlemeye gidecek. Çok önemli bir haber bu. Amerika Birleşik Devletleri özellikle altın rezervlerinde yeniden bir değerlemeye gidecek olması altın tarafındaki yükselişler de etkili oldu. Ancak bu kamuoyuna yansıyan bir bilgi mi, hayır. Bu sadece bir beklenti ama içeride, perde arkasında bunun hazırlığı yapılıyor. Amerika Merkez Bankası FED bilançosunda 1 ons altının fiyatını yıllardır 42 dolarda sabitledi ve bir yeni bir güncelleme yaparak altın fiziki altınlardan bahsediyorum FED'den hazineye devredilecek. Yani Amerika Merkez Bankası'nın aslında burada altın tarafında bir noktada fiziki altınların hazineye devrini yapacak olması Trump'la FED arasındaki kavgayı biraz daha tetikleyebilir.

ABD'NİN ALTIN REZERVLERİNİ GÜNCELLEMESİ KÜRESEL EKONOMİYİ SARSACAK

Hazineye devredilen altınlarla birlikte Amerika'nın borç krizi ile alakalı iflası ile alakalı birçok haber akışı duyacağız. Özellikle Amerika'nın malum 35 trilyon dolarlık borcu var. Bu borcu kendi cebinden ödemeyecek para basarak maliyetsiz bir şekilde ödeyecek veya ülkelere ödetecek ama Amerikan Devleti veya Amerikan hükümeti kendi iflaslar göz yumarak veya finansal varlıklardaki sıfırı göstererek aslında bir noktada kendi borcunu dünyadaki diğer ülkelerin üstüne yıkacak gibi duruyor. O yüzden Amerika'nın altın rezervlerinde yeniden bir değerleme hesabı yapması yani güncel fiyattan değerleme yapması altın fiyatlarındaki bu manipülatif hareketlerin manipülasyon akışlarının önemli bir etkisinin

olduğunu söyleyeceğim.

Bundan sonraki süreçlerde bütün dünyada ekonomi kanallarında bütün finansal piyasalarda bütün televizyonlarda köşe yazılarında sık sık şu habere denk geleceksiniz; Amerika altın rezervlerinde tekrar yeni bir değerleme yapacak. 42 dolardan sabitledi bu fiyatı güncel fiyat

üzerinden değerlenecek.

TRUMP-MUSK İTTİFAKI VE DİJİTAL PARALAR

Amerika Trump'ın yanında sürekli güçlü bir şekilde poz veren Elon Musk, dijital paraları çıkaracak özellikle Musk'ın açıklamalarına dikkat ederseniz sürekli FED'de gereksiz memurlar çalışıyor, çok personel çalışıyor diye açıklamalar yapıyor. Amerika'nın bütçesine, ekonomisine çok karışıyor, karışmaya da devam edecek gibi duruyor. Bunlar bir şeylerin hazırlığı. Tabii dijital paraların çıkış noktasında fiziki altınların varlıkları oldukça önemli olacak.

ÇİN VE DİĞER ÜLKELER NEDEN ALTIN STOKLUYOR?

Şu anda dünyaya başta Çin olmak üzere diğer ülkeler de altın topluyor. Ve diğer ülkelere fiziki altın tarafında talebi oluştuğu için ve stoklarında ciddi bir anlamda altın stoklu için yüksekten maliyet yapmalarına göz yumuyor ancak 2025 yılında daha önce de açıkladım. 2025 yılında altının ons fiyatını oyalayacak bir bakacaksınız 2900 bir bakacaksınız 3.000 dolar seviyesi ama yıla yayılmış süreçlerde bir bakacaksınız 2720 2700 2680 2580 bu seviyeleri de göreceğiz Ve muhtemelen zamana yayılmış olan bir trend var karşımızda. O yüzden altın yatırımcısının bu yıl çok çok dikkat etmesi lazım.

BU PLAN GRAM ALTIN YATIRIMCISINI BAĞLAMIYOR

Gram altın TL fiyatı 3430 lira seviyesinde. Dolardan destek almaya devam ediyor gram altın. 3450 lira seviyesine kadar yükselmişti. Gram altınla ons altını birbirinden ayırt ettiğimiz için elinde altın bulunduran yatırımcısının bozdurmak için aceleci davranmaması gerektiğini elinde tutmaya devam etmesi gerektiğini temmuz ayına kadar 3700 3800 temmuzdan sonra yılın ikinci yarısında 4000 4500 lira aralığıyla alakalı beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Ancak alım yapacaklar yine ons altını takip etmeyi sürdürecek. Bu anlattıkları gram altın yatırımcısını bağlamıyor. Kesinlikle gram altın üzerinden TL üzerinden işlem yapmadığımız için gram altın yatırımcısı bu yaralardan nasibini almasın. Yani bunlar gram altın yatırımcısı bağlamıyor.

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT

Bu ons altın üzerinden yapılan bir değerleme olduğu için ons altını etkileyen bir durumdur. O yüzden gram altın yatırımcısı fiyata değil miktara bakacak ve miktarını artırarak yoluna devam edecek. Ev almayacaksın araba almayacaksın yatırım yapmayacaksın arsa alacaksın vesaire sonuçta nakide ihtiyacın yok. Bırak elindeki altınların durmaya devam etsin ve miktarını artırarak yoluna devam et.

Şu anda bizim dolar pozisyonumuz bozacak hamle yapacak herhangi bir gelişme yok ama Amerika'nın altın tarafında önemli bir planı var. Bu planı bugünden itibaren önümüzdeki haftalarda önümüzdeki aylarda bütün dünyada çok konuşulacak çok tartışılacak bir konu. Amerika altın rezervlerinde yeniden bir değerleme hesabına gidecek altının yükselişinde gizli yükselişinde bu önemli bir etken oldu. Farklı bir şey planlıyorlar. Bu plan bundan sonra farklı bir boyutta olacak.

Ona göre gardınızı alırsınız ona göre hamle yaparsınız ve bugünden itibaren önümüzdeki haftadan itibaren bu planı bütün dünya basınında sık

sık duyacaksınız ama ilk duyan siz olun istedim."