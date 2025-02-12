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 | Kübra Çelepi

Doğalgaz faturanızı düşürmenin 9 yolu: Bu yöntemi kimse bilmiyordu! Küçük dokunuşlarla büyük tasarruf

Bireysel düzeyde, hepimiz enerji tasarrufu yapmak ve enerji faturalarımızı düşürmek için çeşitli yöntemler araştırıyoruz. Tüketiciler, evlerinde ve binalarında enerjiyi nasıl kullandığı konusunda bilinçli seçimler yapmaya çalışıyor. Bu yöntemler ay sonunda doğalgaz faturasında görünenleri daha iyi kontrol etmemize olanak sağlıyor. Aksa Doğalgaz, doğalgaz kullanımında tasarruf sağlamak için 9 maddelik önerilerde bulundu. Öneriler arasında kombi sıcaklığını düşürmek, termostat kullanımı, yalıtımın önemi ve doğru kombi seçimi yer alıyor.

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Doğalgaz faturanızı düşürmenin 9 yolu: Bu yöntemi kimse bilmiyordu! Küçük dokunuşlarla büyük tasarruf
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 17:12

Doğal gazda tasarrufun 9 kuralı belli oldu. Yılın bu zamanında, evlerimizin uygun şekilde ısıtılmasını sağlamak yüksek bir öncelik. Ancak kabarık gelen faturalar vatandaşı zorluyor. Tüketici için büyük bir yatırım yapmadan yapılabilecek enerji tasarrufu için Aksa Doğalgaz, 9 maddede önerilerde bulundu. Aralarında kombiyi gereksiz yere kapatmamak, termostatı düşürmek, radyatörlerin önünü kapatmamaktan varıncaya kadar birçok pratik öneri bulunuyor.

DOĞALGAZDA TASARRUFUN 9 KURALI

Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğal gaz faturaları da artmaya başladı. Ancak, Aksa Doğalgaz'ın yaptığı çalışmalar sayesinde artık doğal gaz kullanımında tasarruf etmek mümkün.

Hanelerin çoğunda mekan ve su ısıtma, yemek pişirme ve çamaşır kurutma için doğal gaz kullanıyor. Doğal gaz faturanızı incelerken başkalarının ne kadar ödediğini ve kendinizin çok fazla ödeyip ödemediğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Faturanız ortalamadan yüksek veya düşük olmasına bakılmaksızın pahalı görünebilir. Bunun nedeni, doğal gaz için ödediğiniz fiyatın nerede yaşadığınıza ve ne kadar kullandığınıza bağlı olması.

DOĞALGAZI VERİMLİ KULLANMANIN FORMÜLÜ AÇIKLANDI

Kar yağışının günden güne etkisini artırmasıyla kombilerin derecesi yükseltildi. Doğal gaz kullanımında verimi artıracak öneriler ise sıralandı. Doğal gaz kullanımında tasarrufu artıracak önerilerini 9 maddede sıralayan Aksa Doğalgaz, evden gün içi ayrılma durumlarında kombiyi veya termostatı kapatmak yerine derecesini düşürerek ortam ısısını sabit tutmanın toplamda daha az enerji tüketimi sağladığına dikkat çekti.

KOMBİYİ KAPATMAYIN DERECESİNİ DÜŞÜRÜN

Türkiye genelinde 47 bin kilometreyi aşan şebekesiyle 27 il merkezi, 310 ilçe ve beldede 5,3 milyon aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Aksa Doğalgaz, birçoğu basit fakat etkili yöntemlerle doğal gaz kullanımında elde edilecek tasarruf yöntemlerinin altını çizdi. Aksa Doğalgaz, doğru kullanım alışkanlıklarıyla aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın mümkün olduğunu ifade etti.

KIŞIN DOĞALGAZ KULLANIMINDA ALTIN 9 KURAL

İşte size doğal gaz tasarrufunun 9 yolu;

* Ekonomik ve Verimli: Doğal gaz, diğer enerji kaynaklarına göre daha ekonomik bir seçenek. Tüpe göre 6,5 kat, ithal kömüre göre 4 kat ve elektriğe göre 2,5 kat daha tasarruflu.
* Bir Derece Fark Yaratır: Kombinizin sıcaklık ayarını sadece 1 derece düşürerek faturalarınızda %7'ye varan tasarruf sağlayabilirsiniz.
* Radyatörlerin Önünü Açın: Radyatörlerin üzerini örtmeyin ve önlerini kapatmayın. Bu, ısının daha iyi yayılmasını sağlayarak kombinizin daha az çalışmasına yardımcı olur.
* Evden Çıkarken Dereceyi Düşürün: Evden ayrılırken kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük bir dereceye ayarlayarak, eve döndüğünüzde daha az enerji harcarsınız.
* Termostatik Vanalarla Kontrol Sizde: Termostatik vanalar sayesinde her odanın sıcaklığını ayrı ayrı ayarlayabilir, kullanmadığınız odaları ısıtmayarak tasarruf sağlayabilirsiniz.
* Oda Termostatı ile Akıllı Çözüm: Oda termostatı kullanarak evinizin sıcaklığını istediğiniz seviyede tutabilir, kombinizin gereksiz yere çalışmasını engelleyerek tasarruf edebilirsiniz.
* Yalıtım Hayati Önemde: Evinizin yalıtımına dikkat ederek ısı kaybını önleyebilirsiniz. Çatı, duvar ve pencere yalıtımı sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlamak mümkün.
* Kombi Bakımını İhmal Etmeyin: Kombinizin bakımını düzenli olarak yaptırarak ömrünü uzatabilir, daha verimli çalışmasını sağlayarak doğal gaz tüketimini azaltabilirsiniz.
* Doğru Kombi Seçimi: Yoğuşmalı kombiler, standart kombilere göre daha verimlidir. Kombi seçerken evinizin ihtiyacına uygun kapasitede bir model seçmeye özen gösterin.

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Sıkça Sorulan Sorular

Doğalgaz faturası neden yüksek gelir?
Doğalgaz faturasının çok gelmesinin sebebi yanlış kombi kullanımıdır. Bunun yanı sıra yanlış kombi ve petek tercihidir diyebiliriz. Doğru kombi kullanımı ve peteklerin yanlış konumlandırılması da etkilidir. Faturaların yüksek gelmesinin bir diğer sebebi bulunduğunuz evin eski ve yalıtımlı olmamasıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

İndirimli doğalgaz faturası nasıl ödenir?
Hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar destek ödemelerini geçerli bir kimlik belgesi ve ikamet edilen haneye ait doğal gaz faturası ile birlikte PTT Şubelerine giderek veya e-Devlet üzerinden “Doğal Gaz Yardımı İle Fatura Ödeme” yoluyla kullanabileceklerdir.
ETİKETLER
#Doğalgaz ve enerji fiyatları
#maine
#Ekonomi
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