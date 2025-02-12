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 | Kübra Çelepi

'Borsa İstanbul iki katına çıkacak' diyerek uyardı! Ünlü ekonomist dolar ve borsa için tarih verdi

Ekonomist Muhammed Bayram, Borsa İstanbul'un 10.000 bandını kırıp kalıcı olursa yükselişine devam edeceğini belirtirken, yatırımcıları dolar ve altın hareketleri için uyardı. Trump'ın ekonomik açıklamalarının küresel piyasaları etkilediği ve yatırımcıların risk algısı nedeniyle altına yöneldiğini ifade eden Bayram, enflasyonun düşüş trendi ve işsizlik oranının düşük kalmasıyla beraber, yabancı yatırımcıların ikinci çeyrekte Borsa İstanbul'a döneceğini ve borsa endeksinin iki katına çıkacağını tahmin etti.

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'Borsa İstanbul iki katına çıkacak' diyerek uyardı! Ünlü ekonomist dolar ve borsa için tarih verdi
KAYNAK:
CNN Türk
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 12:30

Ekonomist Muhammed Bayram, Borsa İstanbul'da 10.000 bandını kırılması durumunda yükselişin devam edeceğini belirterek 'iki katına çıkacak' uyarısında bulundu. Yatırımcıların Trump'ın açıklamaları ve dolar altın hareketlerini yakından takip etmesi gerektiğini açıklayan Bayram, enflasyonun hızlı düşüşü ve olumlu ekonomik göstergeleri göz önünde bulundurarak, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini revize etmesinin yanlış bir hamle olduğunu savundu.

YERLİ YATIRIMCININ GÖZÜ KULAĞI BORSA VE DÖVİZ KURLARINDA

CNN Türk'e konuşan Ekonomist Muhammed Bayram'ın açıklamaları şöyle;

"Borsa İstanbul'da, yerli yatırımcının gözü kulağı borsa ve döviz kurlarında. Borsa'da bu kritik eşit bir türlü aşılamazken, Dolar TL'de 36'lı seviyeler test edilmeye başlandı. Trump'ın açıklamaları çok etkili piyasa yatırımcısı açısından. Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye bu sene de rekor sayıda, rekor tutarda bir yatırım oldu. Ve önemli BİS 30 hisselerine zaten Norveç Varlık Fonu ve diğer fonlar giriş yaptı. Ancak ekonominin gidişatı, veriler şu anda olumlu, işsizlik oranımız düştü. Sanayi üretimimiz arttı. Buna rağmen doları ve gram altını seyreden yatırımcının Borsa İstanbul'a girme konusunda kuşkuları var.

TRUMP'IN HER SÖYLEMİ BOMBA ETKİSİNDE

Şu anda borsa İstanbul'da eğer 10.000 bandını kırıp bu hafta içerisinde kalıcı olursa borsa İstanbul yükselişe devam eder diyebiliriz. Ancak altında önemli bir yükseliş var. Bu önemli yükselişi görenler yüksekten mi girmeyi tercih eder? Yoksa kar realizasyonu yapmak için elde ettiği karları altına satıp borsaya mı girer? Önümüzdeki günleri göreceğiz. Ancak Trump'ın burada açıklamaları çok önemli.

Trump, Amerika'da çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 vergi getireceğini söylüyor. Yani gün geçmiyor ki dünya ekonomisini etkilemeyecek herhangi bir şey söylemesin Trump. Trump'a aslında bir endeks koymamız lazım. Trump konuştuğunda yükselen ve alçalan borsaları ve altını seyretmek için. Çünkü Trump endeksi öyle bir şey ki ona yakın buradaki ülkeye savaş açtı ve her bir söylemi doları güçlendirici ve Amerika'yı kuvvetlendirici unsurlar içeriyor. Bunu gören yatırımcı da özellikle risk algıladığı için öncelikle altına gidiyor ki biz gibi gelişmekte olan ülkelerin borsalarına giriş bu anlamda zayıf oluyor.

BORSA İKİ KATINA ÇIKACAK

O yüzden biz de şu anda giriş bekliyoruz. Zaten önemli fonlar giriş yaptı. Şu anda enflasyonun hızlı bir şekilde burada aşağı yönlü seyri var. Yatırımcı, özellikle yurt dışı yabancı yatırımcı, senenin ikinci çeyreğiyle beraber yani Mart aylarına itibariyle borsa İstanbul'a hızlı bir giriş yapacaktır tahmin ediyorum ve ben borsanın tam şu andaki endeksin iki katı düzeyine geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü 500 dolar seviyesine gelmesi gerekiyor borsanın ki yatırımcının özellikle dış yabancı yatırımcının çıktığı seviye 500 dolarlar seviyesi.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini revize etmesinin ardından aslında bir takım dalgalanmalar da olduğu piyasalarda. Merkez Bankası'nın yıl sonra depresyon tahmin edilmesi gerçekçi olabilir. Ancak ekonomi yönetimi açısından bence yanlış bir hamleydi. Çünkü burada en başındayız. Ocak ayı bitti. İşsizlik verileri 8.5 gibi rekor düşük seviyeye geldi. Sanayi üretimimiz arttı ki %7'lik bir artış var geçen sene aralığa göre. Yani işsizliğin 39.000 kişi azaldığı ve sanayi üretiminin arttığı, enflasyonun hızlı bir şekilde düştüğü bir ortamda ve ekonomik atmosferde daha yılın ilk ayından yıl sonu enflasyon tahammülünü yükseltmek bence doğru olmadı. Çünkü burada daha Ocak ayından sonra, Şubat, Mart, Nisan aylarında hızlı bir baz etkisi kaynaklı enflasyonun düşüşü olacak.

Bunu seyreden buradaki piyasa analizleri ve piyasa aktörleri burada borsaya daha fazla güven olur. Biz hep söylüyoruz, ekonomi politikalarının en az %90'ını algı yönetmektir. 12 ay sonraki enflasyon beklenmesi %70'lerden %50'lere düşmüşken, piyasa katılımcıları neredeyse yıl sonu enflasyon verisi örtüşürken yılın ilk ayında buradaki yıllık enflasyonu %24 olarak burada açıklamak geçen seneyi akıllara getiriyor. Çünkü geçen sene üç kere revize edildi. Üçüncü seviyeyi tutturmuş olduk. O yüzden ben bunun erken alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonomik göstergelerimiz, aktivitelerimiz gayet olumlu. Diğer taraftan tabii Trump etkisi tüm dünyada etkisini gösteriyor. Trump rüzgar, kasırga diyebiliriz. Her şeyi söyleyebiliriz. "

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Sıkça Sorulan Sorular

Borsa İstanbul niye düşüyor?
Endeksin birçok düşme sebebi vardır. Bunlar sırasıyla, ekonomik belirsizlikler, endeksi oluşturan şirketlerin kar oranının beklenenden düşük gelmesi, diplomatik gerginlikler, savaş gibi jeopolitik riskler, küresel ekonomik krizler veya finansal panik durumlarıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Borsa en çok hangi aylarda yükselir?
Borsa İstanbul endekslerinde Ocak ayı anomalisi gözlemlenmiş, çalışmalarda Ocak ve Aralık aylarının en yüksek getiriyi sağladıkları tespit edilmiştir
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