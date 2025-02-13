Çalışan emekliye kötü haberi İsa Karakaş verdi! Çift maaşlı günler tarih oluyor

Emeklilikte çift maaş alınan dönemler geride kaldı. Emekli olduktan sonra hem emekli maaşını alıyor hem de çalıştığı iş yerinden maaş alıyordu. Bu uygulama 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren ilk defa SSK’lı, işçi, memur ve Bağ-Kur’lu olanlar için tamamen kaldırılıyor. 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olup emekli olanların korkmasına ve panik yapmasına ise gerek yok. Onların maaşları kesilmeyecek. Yeni uygulamayı SGK Başuzmanı İsa Karakaş TGRT Haber TV'de anlattı.

EMEKLİNİN ÇİFT MAAŞLI GÜNLERİ GERİDE KALIYOR

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Emeklilikte işe girişiniz ne kadar eskiyse, ne kadar erken emekli olmuşsanız o kadar avantajlısınız. Maalesef yeni nesil gençlerimiz, özellikle 1 Ekim 2008’den sonra işe girenlerin çok şanssız olduğunu söyleyebiliriz.

Biliyorsunuz, şu anda emeklilerimiz ne yapıyor? Emekli olduktan sonra hem emekli maaşını alıyor hem de çalıştığı iş yerinden maaş alıyor, yani çift maaş alıyor.

HANGİ EMEKLİ ÇALIŞIRSA MAAŞI KESİLECEK?

Ancak bu uygulama 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren ilk defa SSK’lı, işçi, memur ve Bağ-Kur’lu olanlar için tamamen kaldırılıyor. Yani sigortalı giriş tarihiniz 1 Ekim 2008’den sonraysa artık hem emekli maaşı alıp hem de çalıştığınız iş yerinden ikinci bir maaş alamayacaksınız.

Dolayısıyla emeklilikten sonra maaş alırken herhangi bir işe girdiğiniz zaman SGK maaşınızı direkt kesecek. İşten ayrıldıktan sonra tekrar emeklilik başvurusu yapabilirsiniz.

DÜZENLEME 2028’DEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Bu uygulamayla ilgili henüz daha erken bir aşamadayız. Neden? Çünkü 2008 yılında sigorta girişi olan bir SSK’lının emekli olması için 20 yıl gerekiyor (7200 gün prim). Yani normal emeklilik koşulları için bu düzenleme 2028’den itibaren tam anlamıyla etkili olacak.

Ancak bir de kısmi emeklilik uygulaması var. 1 Ekim 2008 tarihinde işe girmiş ve 4.600 gün primini dolduran bir kadın, 61 yaşında emekli olabiliyor. Bu durumda olanlar 2020 yılından itibaren emekli olmaya başladı. Dolayısıyla, 1 Ekim 2008’den sonra işe giren ve kısmi emekli olan SSK’lılar artık hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işten maaş alamayacaklar.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMANIN ARTMASI BEKLENİYOR

Bu düzenleme kayıt dışı çalışmayı artırır mı? Kesinlikle artıracaktır. Bunu söylemek zor değil. Ben uzun yıllar SGK’nın başmüfettişliğini yaptım ve emeklilerle ilgili kayıt dışı çalışmanın çok yaygın olduğunu biliyorum.

Emekliler şunu düşünüyor; “Zaten maaşım var. İşverene diyorum ki SGK’ya yüzde 34,75 oranında prim ödeyeceğine, bunun yarısını bana ver, ben de kayıt dışı çalışayım. Çünkü zaten emekliyim, maaş alıyorum, sağlıktan da faydalanıyorum, diyor. Bu durum son derece yanlış bir uygulama. Ancak bu yeni bir uygulama değil. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı SGK Kanunu’nda zaten yer alan bir düzenleme.

UYGULAMA MEMURLARI KAPSAYACAK MI?

Bir başka önemli nokta da memurlarla ilgili. Eğer bir memur 1 Ekim 2008’den önce işe girmişse, emeklilik maaşı bağlandığında %75 aylık bağlama oranı ile maaş alıyor. Ancak 1 Ekim 2008’den sonra memur olanlar için bu oran %50’ye düşüyor. Bunu daha basit bir şekilde açıklarsak:

2008’den önce memur olanlar 100 liralık maaşın 75 lirasını alırken, 2008 sonrası memur olanlar 100 liranın sadece 50 lirasını alıyor. Yani büyük bir maaş kaybı var. Bu yüzden diyorum ki, eğer emekliliğe “nur yağıyor” olsaydı, bit pazarına nur yağardı. Ama maalesef gerçekler öyle değil. 2008 sonrası emeklilik sisteminde daha yüksek maaş ve daha iyi şartlar yok, tam tersine avantajlar azalıyor. Bunu net bir şekilde söylemek lazım.

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Ankara’dan görünen tablo şu: 2025 yılında emekliler için refah payı veya iyileştirme gibi bir emare yok.

Çünkü enflasyonla mücadelede çok katı bir program uygulanıyor ve bu, emekli maaşlarına doğrudan yansıyor.

Bugün 4 milyonun üzerinde emekli çalışıyor. SGK kayıtlarına göre çalışan emeklilerin yarısı bile sisteme bildirilmemiş durumda. Çünkü kayıt dışı çalışma yaygın.

İLK DEFA 1 EKİM 2008’DEN SONRA SİGORTA GİRİŞİ OLANLARI KAPSIYOR

1 Ekim 2008’den önce sigortalı olup emekli olanların korkmasına, panik yapmasına gerek yok. Onların maaşları kesilmiyor.

Bu durum sadece ilk defa 1 Ekim 2008’den sonra sigorta girişi olanları kapsıyor. Ancak umuyoruz ki emekliler, emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalmaz ve aldıkları maaşlarla geçinebilecek duruma gelirler."

Sıkça Sorulan Sorular Emekli çalışan kıdem tazminatı nasıl alır? Çalışan, emekliliğe hak kazanmış ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belgesiyle kanıtlamışsa, işten kendi isteğiyle ayrıldığında tazminat alabilir. Emeklilik sonrası tekrar çalışmaya başlayan bir kişi de, işten ayrıldığında kıdem tazminatı hakkına sahiptir.