Almanya ekonomisinde daralma devam ediyor: Resesyon kapıda

18 Ocak 2025 11:31 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:31

Spot: Almanya ekonomisi üst üste ikinci yıl daraldı. IMF, büyüme tahminini yüzde 0,3’e çekerek resesyon riskine dikkat çekti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya ekonomisi için büyüme tahminini bir kez daha düşürdü. 2024 yılı için büyüme oranını yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e çeken IMF, gelecek yıl için ise tahminini yüzde 1,4’ten yüzde 1,1’e indirdi. Bu durum, Almanya’nın G7 ülkeleri arasında en zayıf performansı göstereceği anlamına geliyor.

ENERJİ KRİZİ VE DÜŞEN TALEP ALMANYA’YI ZORLUYOR

Almanya ekonomisi, enerji fiyatlarındaki artış, düşen dış talep ve yüksek enflasyonun etkisiyle zorlu bir süreçten geçiyor. 2023’te yüzde 0,3 daralan ekonomi, 2024 yılında da küçülme trendini sürdürdü. 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 0,1 daralan Almanya, 2025'in ilk çeyreğinde de benzer bir tablo ile karşılaşırsa teknik resesyona girebilir.

İHRACAT AZALIYOR, REKABET KIZIŞIYOR

Almanya’nın en büyük gelir kaynağı olan ihracat, 2024 yılında yüzde 0,8 geriledi. Özellikle Çinli firmaların rekabeti, Alman şirketlerini zor durumda bırakıyor. Otomotiv, kimya ve makine mühendisliği gibi kritik sektörlerde düşük talep ve artan maliyetler nedeniyle üretim düşüşü yaşanıyor.

YATIRIMLAR DURMA NOKTASINDA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yükselen enerji fiyatları ve siyasi belirsizlik, şirketlerin yatırım kararlarını etkiliyor. 2025 yılına yaklaşırken ülkede bütçe anlaşmazlıkları ve erken seçim ihtimali de ekonomik belirsizliği artırıyor.

ESKİ ALTYAPI VE YÜKSEK MALİYETLER SORUN OLUŞTURUYOR

Almanya, pahalı enerji ve karmaşık bürokratik işlemler nedeniyle sanayi üretiminde zorluk yaşıyor. Ayrıca, eskiyen altyapının yenilenmesi gerekliliği de ülke ekonomisi için ek bir yük oluşturuyor. Halk ise ekonomik belirsizlikler nedeniyle harcamalarını kısıyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ ZOR DÖNEMDE

IMF’nin raporunda Almanya, Avrupa'nın diğer büyük ekonomilerinden daha zayıf bir tablo çiziyor. Fransa ve İtalya’nın 2024 yılı büyüme oranlarının sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,7 olması beklenirken, Almanya bu rakamların oldukça gerisinde kalıyor.