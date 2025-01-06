Almanya'da enflasyon beklenenden fazla arttı! ECB faiz indirimleri şüpheli

06 Ocak 2025 17:04 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:14

Almanya'da enflasyon Aralık ayında tahminleri aşarak yüzde 2,2'den yüzde 2,9'a yükseldi. ECB'nin faiz indirimi bahislerinin değişmesiyle eurodaki yükselişi destekledi. Alman enflasyonunun merkez bankasının yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yatırımcılar 2025 ECB faiz indirimi beklentilerini revize etti.

Yüksek hizmet enflasyonu ve yavaşlayan enerji deflasyonu, Almanya​'da enflasyonu yukarı çekmeye devam ediyor. Almanya'da yıllık enflasyon​ Aralık ayında yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Bu durum euronun değer kazanmasına neden oldu. Almanya'daki siyasi belirsizlik, ECB'nin kısıtlayıcı politikalarının uzaması euro fiyatının daha da desteklenmesine neden olabilir.

ALMANYA'DA ENFLASYON YÜKSEK GELDİ

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayınlanan ön rapora göre, Almanya'da enflasyon oranı analistlerin beklediğinden daha fazla arttı. Daha yüksek hizmet maliyetleri ve çekirdek enflasyon baskılarını yansıtarak üst üste üçüncü ayda hızlandı.

Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı zaman dilimine kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, Kasım ayındaki %3'ten Aralık ayında %3,1'e yükseldi.

Hizmet enflasyonu da %4,1'e çıkarak genel fiyat büyümesi üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti.

Aylık enflasyon %0,7 artış gördü.

Aralık 2024'te gıda fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 artarken, enerji fiyatları ise yıllık bazda %1,7 azaldı.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞ ARTAN SİYASİ İSTİKRARSIZLIKLA ÖRTÜŞTÜ

Şansölye Olaf Scholz'un eski Maliye Bakanı Christian Lindner'in görevden alınmasının ardından Kasım ayında Almanya hükümetini feshetme kararı, 23 Şubat'ta erken seçimlerin zeminini hazırladı. Bu istikrarsızlık, artan enflasyonla birleşince, ECB politika yapıcılarını para politikasını beklenenden daha uzun süre sürdürmeye veya sıkılaştırmaya yöneltebilir.

Piyasa katılımcıları, bu faktörlerin ECB'nin duruşunu nasıl etkileyeceğini yakından izliyor. Zira kalıcı enflasyon, yatırımcıların daha önce 2025 ortası için öngördüğü faiz indirimlerini geciktirebilir.

EURO FİYATI KAZANIMLARINI SÜRDÜREBİLECEK Mİ?

Euro , Alman enflasyonunun Aralık ayında beklenenden fazla artmasının ardından Pazartesi günü kazanımlarını artırdı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikası için olası etkileri işaret etti. Almanya istatistik ofisi Destatis'in verileri, uyumlu tüketici fiyat endeksinin (HICP) yıllık bazda %2,9'a yükselerek analistlerin %2,6'lık tahminlerini aştığını ortaya koydu.

Almanya'daki siyasi belirsizlikle birlikte bu beklenmedik enflasyon artışı, ülkedeki erken federal seçimlere haftalar kala ekonomik manzarayı daha da karmaşık hale getirdi.

Kısa vadede, ECB'nin agresif parasal genişlemeden kaçınacağı beklentileriyle, euronun yükseliş muhtemel olarak analiz edildi. Ocak ayı enflasyon rakamları bu eğilimi desteklerse, euro daha fazla yükseliş görebilir.