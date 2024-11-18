Almanya’da ‘korkunç çöküş’ korkusu! Alman sanayisinin temel taşı yıkılıyor

18 Kasım 2024 09:12 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 09:12

Almanya'daki dev şirket Beckhoff Automation'ın sahibi Hans Beckhoff ülke ekonomisinin krize doğru gittiğini söyledi. Beckhoff, şimdiki krizin çok büyük olacağını belirtti. İşte detaylar...

Almanya'nın köklü sanayi devlerinden Beckhoff Automation'ın sahibi Hans Beckhoff, ülke ekonomisinin büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Şirketin 44 yıllık geçmişinde böyle derin bir kriz yaşamadıklarını ifade eden Beckhoff, "Her beş ila sekiz yılda bir kriz beklenir. Ama bu, gerçekten çok büyük bir düşüş" dedi.

ALMAN SANAYİSİNİN TEMEL TAŞI: MİTTELSTAND

Beckhoff Automation, Almanya’nın dünyaca ünlü Mittelstand yapısının bir parçası. Bu, çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan, ülkenin ekonomik belkemiği kabul edilen bir yapı. Mittelstand şirketleri, Almanya’daki iş gücünün %59’unu istihdam ediyor ve küresel ekonomide "gizli şampiyonlar" olarak tanımlanıyor. Ancak son yıllarda bu sağlam yapının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

ENERJİ FİYATLARI​ VE ALTYAPI SORUNLARI ARTIYOR

Alman firmaları, özellikle 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan enerji fiyatlarından ciddi şekilde etkilendi. Bunun yanında, yükselen enflasyon ve Çin’den gelen yoğun rekabet de sektörü zorlayan faktörler arasında. Şirketler ayrıca, Almanya'nın yaşlanan demiryolu ağı, köprüler ve yollar gibi altyapı sorunlarından şikayetçi. Devlete ait yayın kuruluşu Deutsche Welle, bu altyapıyı "yaşlanmış ve dökülen" olarak tanımlıyor.

BBC’ye konuşan Beckhoff Automation'ın kurumsal gelişim yöneticisi Frederike Beckhoff, "Ekonomik durum ciddi şekilde yavaşladı. Bu yılki sonuçlarımız, son üç yıldaki başarılarımızın çok gerisinde kalacak" diyerek sektördeki sıkıntıyı vurguladı.

Almanya’da, hükümetin son yıllarda aldığı kararların sık sık değiştirilmesi, şirketler üzerinde ayrı bir yük oluşturuyor. Örneğin, ısı pompaları ve elektrikli araçlar için sunulan sübvansiyon programlarının geri çekilmesi, hem satışları hem de Almanya'nın sıfır karbon hedeflerini olumsuz etkiledi.

Ziehl-Abegg firmasının CEO’su Joachim Ley, "Kararların tutarsız olması işleri daha da zorlaştırıyor. Kararları beğenmeseniz bile en azından plan yapabilirsiniz. Ama bu gel-gitler şirketler üzerinde büyük bir yük oluşturuyor" diyerek hükümete çağrıda bulundu.

ÇİN'DEN GELEN BASKI AVRUPA’YI ZORLUYOR

Alman otomotiv sektörü, özellikle Çin’den gelen yoğun rekabetle mücadele ediyor. Çin’in elektrikli araç ihracatında 2021’den bu yana %1150’lik bir artış yaşandığı belirtiliyor. Aynı dönemde, Almanya’nın otomobil ihracatı ise sadece %60 arttı. Volkswagen, Çin'deki talep düşüşü nedeniyle Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatmayı düşünüyor. Bu durum, on binlerce kişinin işsiz kalmasına yol açabilir.