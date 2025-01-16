Almanya'nın aralık enflasyonu tahminleri aşarak yükseldi

16 Ocak 2025 15:20 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:29

Almanya'da Aralık ayında aylık enflasyon tahminleri aşarak yüzde 0,5 oldu.

Almanya​'nın aylık enflasyon​ oranı Aralık 2024'te yüzde 0,4'lük ön tahminin biraz üzerine çıkarak yüzde 0,5 oldu. Artış büyük ölçüde mevsimsel faktörlerden, özellikle de seyahat sektöründen kaynaklandı.

ALMANYA'DA ENFLASYON ARALIKTA YÜKSELDİ

Alman istatistik ofisi Destatis, Almanya’da enflasyonun Aralık ayında beklentilerin üzerinde yüzde 2,8′e sıçradığını açıkladı. Destatis, uyumlu tüketici fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,7 arttığını söyledi.

Gıda ve enerji maliyetlerini çıkaran sözde çekirdek enflasyon, Aralık ayında bir önceki ayın %3′ünden %3,1′e yükseldi. Hizmet enflasyonu da Kasım ayındaki %4′e kıyasla %4,1′e çıktı.

Almanya'da yıllık bazda, 2024'teki tüketici fiyatları, 2023'e kıyasla %2,2 daha yüksek kaldı. Bu, önceki yıllara kıyasla enflasyonda önemli bir düşüşe işaret etti. Buna karşılık, yıllık enflasyon oranı 2023'te ortalama yüzde 5,9, 2022'de yüzde 6,9 ve 2021'de yüzde 3,1 oldu ve bu da son yıllarda genel fiyat artışındaki aşağı yönlü eğilimi yansıttı.