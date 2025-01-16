İngiltere ekonomisi 3 ayın ardından ilk kez büyüdü

16 Ocak 2025 12:26 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:31

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere ekonomisinin Eylül ve Ekim aylarında yüzde 0,1 düştükten sonra Kasım ayında yüzde 0,1 büyüdüğünü açıkladı. Böylece İngiltere ekonomisi kasım ayında üç ayın ardından ilk kez büyüdü ancak son rakamlar beklentilerden daha zayıf olduğunu gösterdi.

İngiltere ekonomisi iki aylık daralmanın ardından büyümeye geri döndü. Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, bir ekonominin değerinin ve ürettiği her şeyin standart ölçüsü olan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), yüzde 0,1 oranında büyüdü.

İNGİLTERE EKONOMİSİ KASIMDA BÜYÜMEYE GERİ DÖNDÜ

İngiltere ekonomisinin iki aylık daralmanın ardından Kasım ayında büyümeye geri döndüğü resmi rakamlarla ortaya çıktı. ONS, ekonominin "genel olarak durgun" olduğunu ancak barlar, restoranlar ve bilişim şirketlerinin iyi durumda olduğunu söyledi.

Hem Ekim hem de Eylül aylarında %0,1 oranında küçülen İngiltere ekonomisi Kasım ayında yüzde 0,1 büyüdü.

Büyümeye olumlu bir dönüş olsa da çoğu ekonomist Kasım ayında gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) %0,2 oranında toparlanmasını bekliyordu.