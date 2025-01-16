Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ilave yatırım geliyor

16 Ocak 2025 12:09 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:10

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni yatırım müjdesi geldi. Dünya Bankası, 2025'te deprem bölgesine 1 milyar dolarlık ilave finansman sağlayacağını açıkladı. Bölgeye bu sene için 1 milyar dolarlık kaynak daha ayırıldı.

Dünya Bankası​, deprem bölgesine 1 milyar dolarlık ilave finansman sağlayacak.

DÜNYA BANKASI'NDAN TÜRKİYE​'YE YENİ FİNANSMAN​

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, İstanbul​'da düzenlenen toplantıda konuştu.

Lopez, Dünya Bankası ve IFC'nin tüm dünyada aynı şehirlerde beraber çalıştığını, Türkiye'de durumun farklı olduğunu ifade etti. Lopez, Türkiye'de kamu ve özel sektör işbirliğiyle proje ve çalışmaları yaptıklarına işaret ederek, ülkede son zamanlarda verimliğin artması yönünde projelere ağırlık verdiklerini açıkladı.

Türkiye'de deprem bölgesinde altyapı, sağlık, su dağıtım sistemi, sağlık yapıları, hastanelerle ilgili çalışma, projeler yaptıklarına ve yapacaklarına işaret eden Lopez, depremde etkilenen özel sektör şirketlerinin olduğunu, IFC'nin sağladığı destekle deprem bölgesinde nakite ihtiyacı olan firmalara nakit sağlanabilmesi konusundaki çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bölgeye bu sene için 1 milyar dolarlık kaynak daha ayırdıklarını belirten Lopez, toplamda 4 milyar dolarlık bir kaynağın sağlanmış olacağını duyurdu.