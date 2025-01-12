Altcoin kışı geliyor! Baskı ortasında kriptolar mücadele ediyor

12 Ocak 2025 17:17 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:20

Kripto para piyasası hızla değişiyor. Ripple (XRP) ve IntelMarkets (INTL) son zamanlarda kendi kıdemli statüleri ve dönüştürücü büyüme potansiyelleri nedeniyle ilgi odağı oldu. INTL ise sadece 24 saat içinde yüzde 30 arttı, Ripple sahipleri azalan XRP fiyatının kaybeden tarafında olmaya devam ederken yatırımcı hissiyatında bir değişim oldu.

XRP​ sahipleri fiyat düşüşünden hayal kırıklığına uğradı, INTL 24 saat içinde yüzde 30 arttı.

XRP FİYATI BASKI ALTINDA

Ripple​ Labs tarafından oluşturulan dijital para birimi XRP, fiyatı inişler ve çıkışlar yaşadı. Birçok yatırımcı, Ripple'ın Aralık 2017'de boğa piyasası tarafından desteklendi ve 3,84 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, sonraki birkaç yıl içinde, Ripple düzenleyici zorluklarla karşı karşıya kaldığı için XRP fiyatı sallantıdaydı.

2025'te ise XRP fiyatları hala çalkantılı ileliyor. Ripple, coin başına yaklaşık 2,33 dolardan işlem görüyor. Bu hafta, XRP fiyatları yüzde 5 düştü ve yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Bazı uzmanlar XRP fiyatlarının yıl sonuna kadar 6 dolara kadar çıkmasını bekliyor.

INTELMARKETS (INTL) YENİ BİR DÖNEM YAŞIYOR

Son 24 saatte, IntelMarkets (INTL) yatırımcıların potansiyeline bahse girmesiyle yüzde 30 gibi büyük bir artış gösterdi. Yine de, proje ICO'sunda 6,5 ​​milyon dolar topladı ve token'ı artık 9. ön satış aşamasında yalnızca 0,08 dolara mal oldu. Bu da projenin büyümesinden kar elde etmenin düşük bir yolunu açtı. 1. Kademe borsalarda listelenmeye yönelik hazırlıklar, INTL'nin iyimser analistlerinin listelemenin ardından 5 katlık bir yükseliş öngördüğünü gösterdi.