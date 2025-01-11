Otomobil devi 240 bin aracını geri çağırdı! O işlemden ücret alınmayacak

11 Ocak 2025 17:08 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 17:22

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bazı araçlarında tespit edilen teknik sorun nedeniyle yaklaşık 240 bin aracı geri çağıracağını duyurdu.

Makyajlı Model Y resmi olarak tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı

Makyajlı Model Y resmi olarak tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, belirli model araçlarda ortaya çıkan bir güvenlik sorunu nedeniyle ABD​'de yaklaşık 240 bin aracı geri çağıracağını duyurdu. Geri çağrılan araçlar arasında 2024-2025 Model 3 ve Model S, 2023-2025 Model X ve 2023-2025 Model Y modelleri yer alıyor.

GERİ ÇAĞIRMA NEDENLERİ

Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), söz konusu araçlarda bulunan bilgisayar devre kartlarının kısa devre yapma riskine dikkat çekti. Bu durum, arka görüş kamerasının görüntüsünün kaybolmasına neden olarak sürücülerin geri manevra yaparken görüşünü engelleyebilir ve kaza riskini artırabilir.

TESLA’DAN ÇÖZÜM PLANI

Tesla​, geri çağrılan araçların büyük bir bölümünde uzaktan yapılacak bir yazılım güncellemesi ile sorunu çözmeyi hedefliyor. Bu güncelleme, devre kartlarının kısa devre yapmasına yol açan problemi ortadan kaldıracak. Bunun yanı sıra NHTSA, devre kartı arızası riski taşıyan araçların tespiti için de bir inceleme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Risk taşıyan araçlarda, gerekli görüldüğü takdirde bilgisayar değişimleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

ABD İLE SINIRLI ANCAK KÜRESEL ÇALIŞMALAR DEVREDE

Geri çağırma işlemleri şu an için ABD’deki kullanıcıları kapsıyor. Ancak Tesla, dünya genelinde benzer sorunların olup olmadığını tespit etmek için küresel bir kontrol süreci başlattı. Şirket, gerekli durumlarda global çapta önlem almayı planlıyor.