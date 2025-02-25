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Ekonomi
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 | Murat Makas

Altın 3 bin dolar sınırına yaklaştı

Altın fiyatları dokuz haftadır aralıksız yükselerek 3.000 dolar sınırına yaklaştı. Küresel belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve ABD’nin sert ticaret politikaları yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendiriyor. Uzmanlar, bu yükseliş trendinin devam edebileceğini söylüyor.

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Altın 3 bin dolar sınırına yaklaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 10:03

Altın fiyatları dokuz haftadır kesintisiz yükselerek yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ons başına 2.953 doları gören altın, bugün yeni bir zirveye ulaşarak 2.963 dolardan işlem gördü. Uzmanlara göre altın, önümüzdeki günlerde psikolojik sınır olarak görülen 3.000 dolara ulaşabilir.

PİYASALAR DALGALI, ALTIN GÜVENLİ LİMAN

Altının bu hızlı yükselişinde küresel piyasalardaki belirsizlikler etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarındaki sert değişiklikleri, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdi. ABD’nin Çin, Meksika ve Kanada'ya uyguladığı gümrük tarifeleri piyasaları tedirgin ederken, Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergiler getireceğini açıklaması belirsizliği daha da artırdı.

Bu gelişmeler, yatırımcıların altına olan talebini artırırken, ABD dolarındaki hafif değer kazancına rağmen altın fiyatlarının yükselmeye devam ettiği görüldü. Uzmanlar, bu durumun altının geleneksel piyasa dinamiklerinden bağımsız olarak güçlü bir güvenli liman özelliği gösterdiğini kanıtladığını söylüyor.

MERKEZ BANKALARI ALTIN TOPLUYOR

Altının rekor seviyelere ulaşmasının bir diğer sebebi ise küresel çapta merkez bankalarının altın alımlarını artırması. Son aylarda özellikle Asya ve Avrupa’daki merkez bankalarının büyük miktarda altın stokladığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu trendin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekleyeceğini öngörüyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE ALTIN

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD ile Avrupa arasındaki diplomatik gerilimler, yatırımcıları altına yönlendiren bir diğer önemli faktör oldu. Başkan Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ilgili yaptığı açıklamalar ve Rusya’ya yönelik yeni politikaları, piyasaları tedirgin etti. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılan son görüşmede Trump’ın savaşın yakında sona erebileceğine dair olumlu mesajlar vermesi, piyasalarda bir nebze rahatlama sağladı.

Buna rağmen, küresel belirsizlikler devam ettiği sürece altının yükselişini sürdüreceği belirtiliyor. Ekonomistler, 3.000 dolar seviyesinin aşılması halinde altının daha da değerleneceğini ve yatırımcıların ilgisinin süreceğini tahmin ediyor.

ALTIN İÇİN YENİ REKOR KAPIDA MI?

Altının dokuz hafta boyunca aralıksız yükselmesi, piyasalar tarafından dikkatle izleniyor. Eğer mevcut trend devam ederse, önümüzdeki günlerde altının 3.000 doları aşması ve yeni tarihi zirvelere ulaşması mümkün görünüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'nin altın rezervi dünyada kaçıncı sırada?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 30,12 ton artışla 584,93 tona ulaşan rezervi, Türkiye'yi ilk on sıraya taşırken dünya genelinde altın alımında en hızlı artışı gösteren ülke oldu.
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