Altın 3 bin lirayı zorluyor! İşte 27 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

27 Aralık 2024 08:22 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 08:30

Altın fiyatları hafta başından beri dalgalı seyrini sürdürürken gram altın şu sıralar 3 bin liraya çıkmaya çalışıyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 27 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...

Avrupa ve ABD'de Noel Bayramı nedeniyle tatil yapan yatırımcılar piyasalarda sakinliğe neden oldu. Altın fiyatları da bu gelişmeden yatay seyirle etkileniyor. Fed'in 2025'te 2 faiz indirimi yapabileceğini duyurmasının ardından altın fiyatları üzerinde oluşan baskı küçük alımlarla kırılmaya çalışılıyor. ONS ALTIN Ons altın güne 2634 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2629 dolar, en yüksek de 2636 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2633 dolardan işlem geçiyor. GRAM ALTIN Gram altın güne 2977 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2970 lira, en yüksek de 2988 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2986 liradan alıcı buluyor. KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN Kapalıçarşı'da gram altın 2998 liradan alınırken 3043 liradan satılıyor. İlgili Haberler Faiz düşerse altın yükselir mi? Merkez Bankası faiz oranını açıkladı Dolar, euro, borsa ve altının faiz indirimi tepkisi