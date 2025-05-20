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 | Bengü Sarıkuş

Altın 6000 liraya çıkacak, alım için bu son şans! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı!

Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarına panik yapmamaları gerektiği hatırlattı ve üçüncü dalış bitmeden pozisyon alınmaması gerektiği belirtti. Gram altın fiyatlarını sıkı takip eden yatırımcı için son alış fırsatı olduğunu vurgulayan Memiş, altın fiyatları için tavan tahmini yaptı.

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 11:24

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarda, küresel borsalarda bir satış dalgasının başladığını ve bunun Türkiye borsasına da yansıyacağını belirtti. Borsada yakın zamanda 10.000 puan seviyesinin test edileceğini vurgulayan Memiş, psikolojik direnç seviyesinin önemli olduğunu söyledi. Yabancı yatırımcıların portföylerini taşıdığı ve manipülasyon yapanlara yönelik operasyonlar yapıldığına da değindi. Ancak, yılın ikinci yarısının daha pozitif geçeceğini öngördü. Memiş, güncel altın fiyatları için yatırımcıyı uyaran değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Altın 6000 liraya çıkacak, alım için bu son şans! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Altın fiyatlarına ilişkin de önemli değerlendirmeler yaptı. Ons altının 3250 dolar seviyesine çıktığını, gram altının ise 4160 TL'yi gördüğünü belirten Memiş, yatırımcılara panik yapmamalarını önerdi. Üçüncü dalış bitmeden pozisyon almanın riskli olduğunu, kısa vadede ons altının 3100 dolara gerilemesini beklediğini söyledi. Ayrıca, gram altının yıl sonunda 4000 TL altına düşebileceğini öngörüyor. Ancak, Haziran ayından sonra altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesini bekliyor.

Altın 6000 liraya çıkacak, alım için bu son şans! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı!

GRAM ALTIN 6000 LİRAYI GEÇECEK

Altın yatırımcısının sabırlı olmasının önemini vurgulayan Memiş, altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında daha fazla kazanç sağlamayacağını ve gram altının hedefinin 4500 TL olacağını ifade etti. 2026 yılında ise gram altının 6000 TL seviyelerine çıkabileceğini söyledi. Altındaki satış fırsatlarını kaçıran yatırımcıların, farklı yatırım araçlarına yönelmesi gerektiği belirtiliyor. Panik yapmayan sabreden altın yatırımcısının kazandığını ifade eden Memiş, altındaki satış fırsatlarını kaçıranların farklı yatırım araçlarına yönelebileceğini söyledi.

Altın 6000 liraya çıkacak, alım için bu son şans! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı!

BİTCOİN VE GÜMÜŞ YATIRIMINA YÖNELİK ÖNGÖRÜLER

Altın ve bitcoin arasında bir kıyaslama yapan Memiş, yılın ikinci yarısında bitcoin'in daha fazla kazanç sağlayacağını öngördü. Memiş, kısa vadede bitcoin'in değerinin düşüş yaşayabilir, ancak 100.000 dolar seviyesinin altına inmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, gümüşün altına göre daha cazip bir yatırım aracı olacağı ve bu konuda ekonomi kanallarının yılın ikinci yarısında gümüşü konuşacağını belirtti.

Altın 6000 liraya çıkacak, alım için bu son şans! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı!

BOŞANMALARIN EN BÜYÜK SEBEBİ SANAL KUMAR

22 Mayıs'ta açıklanacak enflasyon raporuyla birlikte, BDDK'nın kredi kartı taksit sayısı ve kredilerle ilgili düzenlemeler üzerinde çalıştığına dikkat çekildi. Ayrıca, boşanma oranlarındaki artışın büyük sebeplerinden birinin finansal okuryazarlık eksiklikleri olduğu ve sanal kumar bağımlılığı olduğu vurgulandı. Kredi kartı kullanımı ve taksit artışı beklentisinin artacağı bir döneme girildiği de ifade ediliyor. Ancak, bu tür kısa vadeli çözümlerin yeterli olmayacağı, tasarruf alışkanlıklarının ve ekonomik bakış açısının köklü şekilde değişmesi gerektiği dile getirildi.

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