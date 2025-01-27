Altın alacak veya satacaklar bu detaya dikkat! İslam Memiş rakam vererek uyardı

27 Ocak 2025 10:37 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:47

Finans Analisti ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta piyasalara ilişkin dikkat çeken rakamlar verdi. Altın alacak veya satacakları uyaran İslam Memiş, borsa, dolar, gram altın-ons altın, gümüş fiyatları için beklentilerini açıkladı.

Gram altın için kritik uyarı! İslam Memiş tarih vererek açıkladı: 4 bin liranın üzerine çıkacak

Gram altın için kritik uyarı! İslam Memiş tarih vererek açıkladı: 4 bin liranın üzerine çıkacak

Yatırımcılar altın fiyatları ve borsadaki son durumu yakından takip ederken ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasalara etkisi konuşuluyor. En güvenli liman gram altın yüzde 0,52 değer kaybederek 3.162 TL’den işlem görmeye başladı. Finans Analisti ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin rakamsal bazda değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta küresel piyasaların gözünün merkez bankalarında olacağını söyleyen Memiş, ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarına dikkat çekti.

İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

TV100'deki yazısında İslam Memiş, bu hafta özelinde yatırım araçlarında takip edeceği bant aralıklarını şöyle açıkladı:

BİST 100 endeksi: 10 bin 104 seviyesinden kapanış yapmıştı. 10 bin-10 bin 400 puan aralığını takip ediyorum. Pozitif görünüm devam ettiğinden düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Bu hafta 9 bin 900-10 bin 250 puan aralığını takip edeceğim.

EUR/USD paritesi: 1,0494 seviyesinden kapanış yapmıştı. 1,0147 seviyesinin çok ucuz olduğunu belirtmiştim.

1,03 altındaki rakamları ucuz görmeye devam edeceğim. Bu hafta 1,03-1,05 aralığını takip edeceğim.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN YORUMU

2 bin 770 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Benim paramla pahalı. 2 bin 680 - 2 bin 650 - 2 bin 600 dolar seviyelerini görmem gerek.

Bu hafta 2 bin 680-2 bin 780 dolar aralığını takip edeceğim. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentim zaten devam ediyor ama aşağıda benim seviyelerim gelmeden girmem.

Gram altın 3 bin 187 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 3 bin 100 lira seviyesinin altına sarkması gerek. Alacaklar da satacaklar da beklemeli. Kısa vadede düşüş sonrasında yeni zirvelerle yola devam.

GÜMÜŞ RAKAMLARI

30,64 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 30 dolar seviyesinin altına sarkmaları bekliyorum. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentim devam ettiğinden kademeli alım için hazır olmak gerek.