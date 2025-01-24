Gram altın için kritik uyarı! İslam Memiş tarih vererek açıkladı: 4 bin liranın üzerine çıkacak

24 Ocak 2025 12:31 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 13:10

Finans Analisti ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yatırım araçlarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, yatırımcıları sakin olmaya çağırarak, gram altının 4 bin lira seviyesini geçeceği tarihi duyurdu.

Trump sonrası piyasalar nasıl etkilenecek? İslam Memiş altın için yeni senaryoyu açıkladı

Trump sonrası piyasalar nasıl etkilenecek? İslam Memiş altın için yeni senaryoyu açıkladı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş​, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​'nın (TCMB) açıkladığı faiz kararının ardından yatırım araçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. YouTube kanalından bir video paylaşan Memiş, yaptığı yorumların kendi kişisel görüşleri olduğunu ve bu görüşlere dayanarak yatırım yapılmaması gerektiğini belirtti.

Memiş'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ

BIST 100 endeksinin 10.005 puan seviyesinde olduğunu vurgulayan Memiş, endeksin 10.000 puan seviyesinin üzerinde kalarak pozitif bir görünüm sergilediğini ifade etti. "10.200-10.400-10.600 puan seviyeleriyle ilgili öngörüm geçerliliğini koruyor. Ayrıca 10.000 puan seviyesinin altına sarkmalar, alım fırsatı sunabilir" diyen Memiş, yıl içinde endeksin 11.800-12.000 puan seviyelerine ulaşabileceğini öngördüğünü belirtti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

TCMB​, piyasaların genel beklentisi doğrultusunda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekti. Memiş, Merkez Bankası'nın yıl içinde faiz oranını kademeli olarak yüzde 30 seviyesine kadar düşürebileceğini söyledi.

DOLAR

Dolar kurunda, faiz indirimi sonrası herhangi bir atak bekleyenlerin hayal kırıklığına uğradığını belirten Memiş, doların şu anda 35,63 TL seviyesinde olduğunu ifade etti. "35,70 TL seviyesi üzerinde bir hareketlilik gözlenmedi ve yatay seyir devam ediyor" ifadelerini kullandı.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesinin 1,041 seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 1,08 seviyesinin halen hedefte olduğunu söyledi. 1,01 seviyesinin ana destek olduğunu ifade ederek, bu seviyelere düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu ekledi.

EURO

Euro/TL kurunda son dönemdeki dalgalanmalara değinen Memiş, 37 TL seviyesinin altındaki hareketlerin alım fırsatı sunduğunu düşündüğünü söyledi. Euro'nun yatırım aracı olmadığını vurgulasa da ihtiyaç veya ticaret yapanların alım yönünde karar almasının mantıklı olabileceğini belirtti.

ONS ALTIN

Ons altının 2.739 dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, 2.760-2.780 dolar direnç seviyelerine dikkat çekti. "Korkmayın, panik yapmayın, ters köşe olursunuz. Öngörüm 2.600 dolar seviyesine yönelim olacağı yönünde. Bu konuda bir değişiklik veya revize söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN

Gram altının TL fiyatının 3.165 TL seviyesine kadar yükseldiğini belirten Memiş, gram altının ve ons altının yollarını ayırdığını vurguladı. "2025 yılı boyunca gram altın için yukarı yönlü hareketler bekleniyor. Temmuz ayına kadar 3.500 TL, temmuzdan sonra ise 4.000 TL seviyelerinin üzeri hedefte. Elinde altın bulunanlar, nakit ihtiyacı yoksa bekletmeye devam etsin" dedi.

GÜMÜŞ

Gümüşün ons fiyatında yüzde 1,66'lık bir değer kaybı olduğunu belirten Memiş, gram gümüş fiyatının ise 34,61 TL seviyesinde olduğunu söyledi. Gümüşte ana destek seviyesinin 34 TL olduğunu vurgulayan Memiş, ons fiyatında yıl içinde 29 dolarlık hedefin geçerli olduğunu yineledi.