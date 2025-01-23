Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum

23 Ocak 2025 14:24 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası dolar kuru ve altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Karar sonrası ilk rakamlar ortaya çıktı. Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte detaylar...

Merkez Bankası, 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizine ilişkin kararını açıkladı. Banka, beklentilere ve piyasa anketlerine paralel olarak politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Faiz kararının ardından piyasalarda sınırlı hareketlilik yaşandı. Dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket gözlenirken, gram altında ise hafif bir düşüş yaşandı. 14.20 itibarıyla dolar kuru 35,64 liradan işlem görürken, gram altın 3.155,69 lira seviyesinden alıcı buluyor. ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM RAM ALTIN NE KADAR? Alış: 3.154,09

Satış: 3.154,27 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış: 5.138,00

Satış: 5.174,00 YARIM ALTIN NE KADAR? Alış: 10.275,00

Satış: 10.345,00 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış: 20.489,00

Satış: 20.608,00 ALTIN/ONS FİYATI Alış: 2.753,78

Satış: 2.754,10 KARAR ÖNCESİ RAKAMLAR NASILDI? Faiz kararı öncesinde altının gramı 3.128 liradan alınırken 3.155 liradan satılıyordu. Dolar ise 35,65 lira seviyesinden işlem görüyordu. Faiz kararının ardından oluşan sınırlı hareketler, piyasalarda dikkatle izlenirken yatırımcılar gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. İlgili Haberler Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ekonomistler tahminlerini açıkladı Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı! Politika faizi 250 baz puan düştü