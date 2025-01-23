Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı! Politika faizi 250 baz puan düştü

23 Ocak 2025 14:00 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:26

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı.

Son Dakika Haberi| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası​ Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 250 baz puan indirerek yüzde 47,50'den yüzde 45,00'e çekti. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen PPK​ toplantısında politika faizi​ yüzde 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,50 olmuştu.

Piyasalarda faizin yüzde 45'e indirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. TCMB, Aralık 2024'te 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 50'den yüzde 47'e çekmişti.

ENFLASYONDA RİSKLER DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir."

MALİYE POLİTİKASI VURGUSU

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

İLAVE TEDBİRE AÇIK KAPI

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

8 TOPLANTI YAPILACAK

Merkez Bankası, 2025 yılında 12 yerine 8 toplantı yapacağını açıklamıştı. Yılın ikinci PPK toplantının tarihi 6 Mart olarak belirlenmişti.