Altın alacaklar dikkat! Uzmanından kritik uyarı: Çok güvenmeyin...

29 May 2024 13:27 - Güncelleme : 29 May 2024 13:34

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumcularda büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Birçok vatandaş da altın alımı internet üzerinden yapıyor. Bu konu üzerine uzmanından kritik bir uyarı geldi.

Sahte altın konusunda açıklamada bulunan kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda tek tek uyardı.

KUYUMCULAR BİLE ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR

Vatandaşların internetten yaptıkları alışverişlerde sahte ve düşük ayarda altın ile karşılaşılabileceği belirten kuyumcular, internetten alınan altının sahte olup olmadığını bazen kendilerinin de anlamadığını aktardı.

Altının sahtesi ve gerçeğini bir bakışta anlamanın zor olduğunu söyleyen kuyumcu Seyyit Ahmet Özçelebi, "İnternet üzerinden satın alınan altınlarda sahtelikten ziyade ayarı da düşük olabiliyor. Bu nedenle tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden altın almanızı her zaman tavsiye ediyoruz" dedi.

"ÇOK GÜVENMEMENİZİ TAVSİYE EDİYORUM"

Özçelebi açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Instagram'da birçok kuyumcu adresleri mevcuttur. Genelde güvenilir oluyorlar ama satılan altına hakkından çok daha fazla bir değer biçiyorlar. 10 bin TL’lik ürün 15 bin TL’ye satılıyor. Geri dönüşümü ile de uğraşamıyorsun. Altının kargo işlemi de zaten çok sancılı bir süreçtir. O yüzden en güzeli, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden almanızdır ki işin helali de altını elinize almanızdan geçiyor. Çünkü altının parasını veriyorsun, altını eline alıyorsun, helali ve doğru olanı budur. Instagram üzerinden de satılan altınlara çok güvenmemenizi tavsiye ediyorum"