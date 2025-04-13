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 | Murat Makas

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Tüm paranızı kaybedebilirsiniz

ABD-Çin ticaret savaşı ve vergi oranları küresel piyasaları karıştırırken altın rekorlara koşuyor. Bu sebeple altına yaz mevsimine doğru daha fazla talebin artacağı söyleniyor ancak piyasalarda fırsatçıların tuzakları gün yüzüne çıkıyor. Uzmanlar sahte altına karşı vatandaşları uyardı. Sahte altının tespiti için yapılması gerekenler anlatıldı. İşte detaylar...

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Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Tüm paranızı kaybedebilirsiniz
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 10:43

Küresel piyasalar, ABD-Çin arasında artan ticaret savaşı, gümrük vergileri ve bölgesel tehditlerle yine zor dönemlerden geçiyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise güvenli liman altının fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın Cuma günü ons başına 3.200 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine dayandı. Güncel ons altın fiyatı 3.236’ı doları buldu. Yaz mevsimi yaklaşınca Türkiye’de düğünler de hesaba katılarak altına yönelim arttı. Alım fırsatını takip eden vatandaşlara bazı riskler hatırlatıldı.

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Tüm paranızı kaybedebilirsiniz

PİYASADA SAHTE ALTINA KARŞI UYARI

Geleneksel takı türü olarak görülen gram veya çeyrek altın gibi sarı metaller dolandırıcıların silahı haline geldi. Piyasada çok sık sahte altın dolaşmaya başladı. Piyasaya düşük ayarlı ya da tamamen sahte altınlar sokan fırsatçılara karşı Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kesinlikle kuyumcu esnafından alışverişin olması gerektiğini belirtti. Palandöken, internetten yapılan altın alımlarında ürünün gramajı, sertifikası ve belgesinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Tüm paranızı kaybedebilirsiniz

SAHTE ALTINI TESPİT ETME YÖNTEMLERİ

Altın seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar yeniden gündeme geldi. Uzmanlar ve kuyumcu esnafı sahte altın riskinden korunabilmek için bazı önerilerde bulundu.
Altın rengi
Gerçek altının kendine has bir parlaklığı ve ışıltısı oluyor. Ancak, sahte altın genellikle daha soluk görünebiliyor.

Altın yüzeyi
Altının üstünde kabarcık ve çıkıntı gibi haller tehlikeli olabilir. Üzerinde seri numara bulunuyorsa yazı düzgün olmalı.

Altının ağırlığı
Gerçek altın daha ağır olurken sahte altın hafifliğiyle ve soluk rengiyle dikkat çekiyor.

Mıknatıs!
Sahte altınlar mıknatısla çekilebilir.

Asidik test
Sahte altının birkaç damla asidik solüsyon damlatıldığında rengi değişebilir.

Sertifika
Sahte altından korunmak için mutlaka sertifikasına bakılmalı.

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Tüm paranızı kaybedebilirsiniz

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