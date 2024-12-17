Altın alacaklar dikkat! Yeni sınırlama getirildi: 2025 yılında zorunlu olacak

17 Aralık 2024 13:57 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:08

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumcuların karşılaştığı zorlukları gündeme getirerek yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi. Altın alımlarında belirli bir limitin olduğunu vurgulayan Sönmez, "185 bin liranın üzerindeki altın alımlarında bazı bilgilerin kuyumcularla paylaşılması zorunlu olacak. Yeni belirlenen limit sonrasında, bu değişiklikleri duyurmak amacıyla afişler asmayı planlıyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ankara​ Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumculuk sektöründeki gelişmeleri değerlendirdiği yeni bir açıklama yaptı. Sönmez, 2024​ yılında yatırım amaçlı altın alımlarının arttığını ancak işçilikli altın ve mücevher satışlarında yaklaşık yüzde 30’luk bir düşüş yaşandığını belirtti. Bu durumu, ekonomik dalgalanmalara ve sektördeki değişen taleplere bağladı.

KUYUMCULARA BİLGİLENDİRME AFİŞİ ASILACAK

Sönmez, ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile gerçekleştirilen son toplantıda, Türkiye genelinde bir eğitim çalışmasının başlatılacağını duyurdu. Eğitimlerin, kuyumculara yönelik çeşitli düzenlemeler ve mevzuatlar hakkında bilgi sağlamayı amaçladığını ifade etti. 185 bin liranın üzerindeki altın alımlarında, kuyumculara bazı bilgiler verilmesinin zorunlu hale geldiğini belirten Sönmez, bu durumu vatandaşlar için tedirgin edici bulduklarını, bu nedenle MASAK yetkililerinden kamu spotları talep ettiklerini söyledi. Yeni düzenlemelerle ilgili olarak, kuyumcularda afişlerin asılacağı belirtti.

Altın ticaretiyle ilgili başka bir önemli konuya değinen Sönmez, altın muhasebesi ve yazar kasa limitleri gibi düzenlemelerle ilgili sorunların devam ettiğine vurgu yaptı. Altının yükselen bir emtia olduğunu belirten Sönmez, fiyatlardaki hızlı değişimlerin sektörü zorladığını ve bu soruna rasyonel çözümler bulunması gerektiğini ifade etti.

İŞÇİLİĞİ OLAN ALTINLARIN SATIŞI YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Sönmez, 2024'te yatırım için altın alımlarında tavan olmasına karşın işçilikli ürün ve mücevher satışında yaklaşık yüzde 30 azalış olduğunu açıkladı. Sektöre yönelik yeni projeler hakkında bilgi veren Sönmez, Ankara'ya 'kuyumcu kent' kazandırmayı istediklerini ancak henüz uygun bir arsa bulamadıklarını belirtti.

Son olarak, Sönmez, kuyumcular için dijital çözümler geliştirmeye yönelik bir projeyi açıkladı. Kuyumcuların tavsiye fiyatlarını kolayca takip edebileceği bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını belirtti. Uygulamanın ilk etapta Ankara’da kullanılacağı, daha sonra ise Türkiye genelinde yayılacağı bilgisi verildi.