Altın fiyatlarında 3.000 dolar sınırı zor görünüyor

17 Aralık 2024 10:05 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:05

Yapay zekâ yatırımlarının getirisinden endişe duyan İngiliz milyarder Peter Hargreaves’in fonu, teknoloji devlerinin hisselerini satmaya başladı. Microsoft, Amazon ve Google gibi devlere mesafeli duran fon, yalnızca Nvidia’yı desteklemeye devam ediyor.

Altın​ fiyatlarının 2025​ yılında yeni rekor seviyelere ulaşması zor görünüyor. MKS PAMP Araştırma ve Değerli Metaller Stratejisi Başkanı Nicky Shiels'in analizine göre, altın fiyatları önümüzdeki yıl geniş bir bantta dalgalanacak.

Shiels, 2025 değerli metaller raporunda, altının ons başına 2.500 ila 3.200 dolar arasında işlem göreceğini öngörüyor. Yıl boyunca ortalama fiyatın ise 2.750 dolar olacağını belirten Shiels, bu rakamın 2024 ortalamasına göre %14’lük bir artışı temsil ettiğini söyledi. Ancak fiyatlar üzerinde en büyük belirleyicinin ABD Merkez Bankası (Fed) olacağını vurguladı.

"ALTIN 3.000 DOLARI AŞAR MI?"

Shiels'e göre, altın fiyatlarının 3.000 doların üzerine çıkması ya da 2.500 doların altına düşmesi Fed'in atacağı adımlara bağlı. "Fed'in enflasyonla mücadelede geç kalacağını düşünüyoruz. Bu durum, reel faiz oranlarını düşürüp doların zayıflamasına neden olacak. Küresel borç seviyeleri, merkez bankalarının dolardan uzaklaşması ve jeopolitik belirsizlikler de altını güvenli liman olarak destekleyecek," dedi.

Ancak Shiels, 2025'te altın fiyatlarının düşüş riski taşıdığını da belirtti. Özellikle Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte uygulanacak ekonomik büyüme odaklı politikaların, fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi. Trump'ın vergi indirimleri ve deregülasyon gibi adımları, ABD ekonomisini desteklese de enflasyonu yükseltebilir. Bu durumda Fed, faiz indirimlerini yavaşlatmak zorunda kalabilir.

KRİPTO PARALAR ALTINI ETKİLEYEBİLİR

Shiels, yeni yönetimin kripto paralara odaklanmasının bazı yatırımcıları altın piyasasından uzaklaştırabileceğine dikkat çekti. Ancak merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin, fiyatları destekleyen önemli bir faktör olacağını ifade etti.

Bununla birlikte Shiels, Trump’ın ekonomi politikalarının kamu borçlarını artırabileceği ve bu durumun enflasyonu körükleyerek doları zayıflatacağını söyledi. Zayıf dolar ise altın için pozitif bir rüzgar yaratabilir.

GÜMÜŞTE DAHA BÜYÜK FIRSATLAR VAR

Altın fiyatlarındaki belirsizlik sürerken, Shiels gümüş için daha iyimser bir tablo çiziyor. MKS'ye göre, gümüş fiyatlarının 2025'te 28 ila 42 dolar arasında işlem görmesi bekleniyor. Yıllık ortalama fiyatın 36,50 dolar olacağı öngörülüyor ki bu rakam, mevcut ortalamanın %23 üzerinde.

Shiels, küresel ekonomiyi destekleyecek parasal genişleme politikalarının gümüşe olan sanayi talebini artıracağını belirtti. "Gümüş, merkez bankalarının faiz indirimleri​, Çin ve ABD ekonomisindeki toparlanma, güçlü güneş enerjisi talebi ve zayıflayan dolar nedeniyle 2025'te tüm değerli metallerden daha iyi performans gösterecek," dedi.

Özellikle yeni nesil güneş paneli teknolojilerinde gümüş kullanımının arttığını vurgulayan Shiels, dünya genelinde sanayi talebinin güçlü kalacağını ifade etti. Ancak gümüşün hedeflenen seviyelere ulaşması için yatırımcı ilgisinin kritik bir rol oynayacağını ekledi.

GÜMÜŞTE RİSKLER DEVAM EDİYOR

Shiels'e göre, gümüş fiyatlarının 40 doları aşma ihtimali %35. Ancak küresel bir resesyon ihtimali, sanayi talebini zayıflatabilir ve gümüş fiyatlarını 22 dolara kadar çekebilir. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali ise %15 olarak görülüyor.