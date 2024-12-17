Büyük yatırımcılar teknoloji devlerinden kaçıyor

17 Aralık 2024 09:59 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:59

"Teknoloji hisselerinde tehlike çanları: Yapay zeka yatırımları beklentileri karşılamıyor, büyük fonlar satışa geçti!"

Dünya genelinde yapay zeka (AI) teknolojilerine yapılan büyük yatırımlar, piyasalarda endişeleri beraberinde getirdi. İngiliz milyarder Peter Hargreaves’in liderlik ettiği çok büyük bir fon, teknoloji hisselerinde agresif satış yapmaya başladı. Özellikle "Muhteşem Yedili" olarak bilinen teknoloji devlerinin hisseleri hedef alındı.Hargreaves’in 2017 yılında kurduğu ve bugün 1.3 milyar sterlinlik varlığı yöneten Blue Whale Büyüme Fonu, yapay zeka yatırımlarının büyük getiriler sağlamayabileceği görüşüyle yola çıktı. Fon yöneticisi Stephen Yiu, Microsoft​ hisselerinde %8 olan paylarını %2’ye indirdiklerini söyledi. Yiu, “Microsoft’un yapay zeka altyapısına yaptığı yüksek yatırım, sermaye getirilerini düşürebilir” dedi.

SADECE NVİDİA AYAKTA KALDI

Yiu’ya göre, yapay zeka yatırımlarıyla ilgili özellikle Amazon, Microsoft ve Google (Alphabet) gibi dev şirketlerin büyük harcamaları risk taşıyor. Blue Whale Fonu, bu endişeler nedeniyle büyük teknoloji hisselerinden uzaklaşıyor. Ancak Nvidia, AI teknolojisindeki önceliği sayesinde fona dahil edilmeye devam ediyor.

“Herkes Muhteşem Yedili’den bahsediyor ama biz yalnızca Nvidia’yı destekliyoruz” diyen Yiu, Meta gibi şirketlerin yaptığı milyarlarca dolarlık AI harcamalarının yeterli kâr getirmediğini dile getirdi. Meta’nın bu yıl 40 milyar dolarlık yatırım yapması beklenirken, getirilerin düşük kalması piyasada endişeleri artırıyor.

AI HARCAMALARI REKOR SEVİYEDE

Büyük teknoloji şirketleri, yalnızca bu yılın ilk dokuz ayında yapay zeka altyapısına toplam 133 milyar dolar harcadı. Bu rakam, geçen yıla göre %57 artış anlamına geliyor. Ancak uzmanlar, bu dev yatırımların beklenen geri dönüşünün hâlâ uzak olduğuna dikkat çekiyor.

Blue Whale Fonu’nun başlarından bu yana %23 büyüdüğü belirtiliyor. Fakat piyasalarda teknoloji hisseleriyle ilgili "balon" endişesi devam ediyor. Büyük Yatırımcı Terry Smith, yapay zeka çılgınlığını futbol maçındaki kalabalığa benzeterek uyardı: “Herkes daha iyi bir görüş için ayağa kalkıyor ama sonunda kimse daha iyi bir pozisyon elde edemiyor.”

PİYASADA ÇÖKÜŞ ENDİŞESİ

Muhteşem Yedili hisseleri, ABD’de S&P 500 endeksinin %30’undan fazlasını oluşturuyor. Bu durum, olası bir düşüşte piyasanın ciddi anlamda zarar görebileceği anlamına geliyor.