Altın alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş 'çarşamba' gününü işaret etti

11 Kasım 2024 09:50 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:04

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferinin ardından altın fiyatları hızlı bir düşüş yaşadı. Güvenli liman olarak görülen altındaki bu gerileme, yatırımcılar arasında tedirginliğe neden oldu. Para ve Altın Piyasası Uzmanı İslam Memiş, bu süreçte altın ve gümüş piyasalarındaki değişimleri değerlendirdiği yazısında, “Alım için uygun zaman mı?” sorusuna cevap verdi ve altın yatırımcılarına uyarılarda bulundu.

Altın fiyatları sert düşmeye devam ediyor! 11 Kasım 2024 gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

Altın fiyatları sert düşmeye devam ediyor! 11 Kasım 2024 gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini zaferle kazanması, finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Bu beklenmedik düşüş yatırımcıları tedirgin ederken, piyasaların gidişatı hakkında farklı yorumlar yapılmaya başlandı. Finans analisti İslam Memiş, hafta başında altın, dolar, Euro ve gümüş ekseninde bir değerlendirme yaparak yatırımcılara uyarılarda bulundu.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCILARINA UYARI YAPTI

Memiş, altın fiyatlarındaki bu düşüşün kısa vadede devam edebileceğini belirterek, altın yatırımı yapmayı düşünenler için bu dönemin fırsat olabileceğini vurguladı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in TV100'deki köşe yazısı şöyle:

Uyarımı anımsatmak isterim! Altın ve gümüş alacaklar hazırlansın. Bu hafta küresel piyasalarda Çarşamba günü ABD enflasyon verisini takip edeceğiz. Özellikle altın ve gümüş alımı için güzel bir hafta olacak. Haftayı ikiye ayırıyoruz; Çarşamba'dan önce Çarşamba'dan sonra olarak.

Bist100 endeksi:

Yüzde 2,67'lik yükselişle haftayı 9 bin 184 puan seviyesinden tamamlamıştı. 9 bin 200 puan direncini takip etmeye devam ediyorum.

Yukarı yönlü kırılımda 9 bin 400 puan direnci var. Yabancı yatırımcıların girişlerinin hızlanmasıyla 9 bin 400 puan seviyesinin denenmesi sürpriz olmaz. Bu hafta için 9 bin 100- 9 bin 400 puan aralığını takip edeceğim.

Döviz kurları;

Dolar/TL 34,38 lira, avro/TL 36,84 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Dolar sakin, Euro hareketli.

Özellikle EUR/USD paritesini takip etmekte fayda var. 1,0717 seviyesinden kapanış yapan parite Euro'nun daha ucuz kalmasına neden oldu. Geçen hafta 1,08'den Euro'dan çıkış yapıp altına geçen yatırımcının iyi karar verdiğini söyleyebilirim. Bu hafta EUR/USD paritesinde 1,06-1,0750 aralığını takip edeceğim. Dolar mı, Euro mu sorusunun cevabını geçen haftaya kadar hep Euro olarak vermiştim. Bu sorunun cevabı artık DOLAR.

ONS ALTIN

Geçen hafta 2 bin 643 dolar seviyesine gerilemişti. Geçen haftaki "Alım zamanı gelmiştir" uyarımı anımsatmak isterim.

Haftayı 2 bin 685 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, tekrar 2 bin 640 dolar denemesi yapabilir. 2 bin 650 dolar seviyesinin altını alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim.

GRAM ALTIN

Gram altın için ons altını takip etmeye devam. Geçen hafta 3 bin 37 liraya gerileyen gram altın haftayı 3 bin 77 lira seviyesinden tamamladı. Bu haftaları iyi değerlendirmek gerek, altın fiyatları kısa bir dinlenme sonrası tekrar yükseliş trendine gireceğini görebiliriz. Düşüşlerin kalıcı olması beklemiyorum. Bu hafta ons altın da 2 bin 640-2 bin 725 dolar aralığını takip edeceğim.

ONS GÜMÜŞ

31,25 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bir aydır beklediğimiz 31 dolar seviyesi test edildiğinden alım sürecini tamamladım. Bu hafta için 30,80-31,50 dolar aralığını takip edeceğim. Gümüş alımı için hazırlanmak gerek. Gram gümüş yatırımcısı yine ons gümüşü takip etmeli.

BİTCOİN

4 aydır yılın son çeyreği için 80 bin dolar öngörümü anımsatmak isterim. Psikolojik direnç seviyesini test etti. Kar satışlarının olması artık normal. Ancak bundan sonra ki süreçlerde yolu açık. 2025'de hedefin 100 bin dolar olması şaşırtıcı olmaz. İyi haftalar dilerim..."