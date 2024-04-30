Altın alacaklara uyarı! Uzman isim 'Sabırlı olun' dedi, yeni seviyeyi verdi

30 Nisan 2024 12:41 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 12:45

Türkiye'nin petrol ve motorin karnesi belli oldu! İşte en çok alım yapılan ülkeler

Türkiye'nin petrol ve motorin karnesi belli oldu! İşte en çok alım yapılan ülkeler

Altın fiyatlarındaki düşüşle beraber yatırımcılar yeni seviyeleri takip etmeye başladı. Ons altın 2 bin 300 dolar üzerindeki hareketlerine devam ediyor. Gram altın fiyatları Kapalıçarşı piyasasında 2 bin 416 TL üzerinden alınıyor. Fiyatlar üzerindeki ani hareketler sonrası yatırımcı gözünü ekranlara çevirdi. Ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu, piyasaları değerlendirdi.

PCE VE ÇİN FİYATLARI ETKİLEDİ

Altın, Fed kararları ile beraber bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini beklemeye başladı. Ons başına 2 bin 330 dolarda sabitlenen altın yatırımcısı verilere odaklandı.

ABD’den gelen açıklamalar faiz indirim beklentilerinin gerilemesine neden oldu. PCE verileri beklentileri karşılayarak enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdi.

Fed'in gösterge faiz oranını %5,25 ila %5,5 aralığında sabit tuttuğu görülüyor. Buna rağmen çoğu uzman şu anda yıl için sadece bir Fed faiz indirimi öngörüyor. Çin talebi be küresel gerilimler değerli metali artırmaya devam ediyor.

KISA VADEDE YATAY SEYİR

Cumhuriyet’e açıklamalar yapan Şatıroğlu, kısa vadede altın fiyatlarının yatay seyredebileceğini vurgulayarak, uzun vadede ise yükseliş trendinin devam edeceğini kaydetti.

GRAMDA 3 BİN TL BEKLENTİSİ

Ons altında hedef fiyatın 2450-2500 dolar aralığı olduğunu vurgulayan ekonomist Tunç Şatıroğlu, gram altın fiyatının ise 3 bin liraya kadar yükselebileceğini belirtti.

Altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve sabırlı olunması gerektiğini ifade eden Şatıroğlu, altın alırken bilindik kuyumculardan veya bankalardan alınmasını tavsiye etti.