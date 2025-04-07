Altın alamayanlara panik yok! İslam Memiş sürpriz fırsatı duyurdu: Bilerek ve isteyerek ucuzlattılar

Küresel piyasalar haftaya çalkantılı başladı. Trump'ın belge tehdidi altında düşüşler hız kesmiyor. Finans analisti İslam Memiş, bu durumun orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat olabileceğinin müjdesini verdi. Memiş, altın fiyatlarının da gerileme gösterdiğinin altını çizerek bu düşüşlerin geçici olduğu ve yıl sonunda yükselişe geçeceğini öngördü. Gram altın için beklentilerini paylaşan uzman, altın yatırımcıları için kademeli alım ve satış tekniğini ayrıntılı olarak anlattı.

Küresel piyasalarda düşüşler hız kesmiyor. Küresel piyasalarda başlayan sert satışlar, yatırımcıları bir kez daha tedirgin etti. İslam Memiş'e göre, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı geldi. Altın fiyatlarındaki düzeltmeler de yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Fırsat kollayan uzun vadeli yatırımcılar için ise cazip ortam uyarısı geldi.

SÜRPRİZ Mİ FIRSAT MI?

TGRT Haber TV'ye konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Uyarılarımı yapmıştım. Bu düşüş benim için sürpriz değil. Küresel piyasalarda başlayan sert satışlar, yatırımcıları bir kez daha tedirgin etti. Bu düşüş, beklenen bir gelişmeydi. Trump’ın belgelerinin sızması, ticaret savaşlarının kızışması ve jeopolitik tansiyon, piyasaları adeta altüst etti.

BİLEREK VE İSTEYEREK UCUZLATTILAR

Aralık ayında başlayan yükseliş sürecinin ardından, kusursuz fırtına uyarıları yeniden gündemde. Küresel borsalardaki bu geri çekilmeler, bazılarına göre manipülatif ve planlı. Özellikle ABD, Asya ve Türkiye borsalarında görülen sert düşüşler, yatırımcıyı tedirgin ederken fırsat kollayan uzun vadeli yatırımcılar için ise cazip ortam geldi.

DÜŞÜŞ SÜRPRİZ DEĞİL FIRSAT GELDİ

Bu gelişmeler, özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı. Ancak uyarıyorum; Yatırımcı olmayı becerebilen için bu dönem kıymetlidir. Henüz gerçek dip görülmediğini düşünen yatırımcılar temkinli davranırken, bazıları ise bu seviyelerden kademeli alım yapmaya başladı bile.

KADEMELİ AL KADEMELİ SAT

Hiçbir yatırım aracında dip ya da zirve noktasını tam isabetle tahmin etmek mümkün değil. Bu nedenle:

100.000 TL’lik bir yatırım planı varsa, bu paranın tamamı ile bir anda giriş yapılmamalı.

Yatırımcının, %25’lik dilimler halinde kademeli olarak pozisyon almalı.

Satış yapılacaksa da aynı teknikle, kademeli çıkış stratejisi uygulanmalı.

HEPSİYLE GİRMEK EN BÜYÜK HATA

Altın fiyatları da son dönemde ciddi dalgalanma yaşıyor. Gram altın serbest piyasada 3.814 TL seviyesinde. Dolar/TL kurunun stabil seyretmesi, gram altın yatırımcısı için olumlu kabul ediliyor. Ancak ons altında beklenen düzeltme başladı.

Geçtiğimiz hafta 3.167 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın, şu sıralar 3.020 dolara kadar gerilemiş durumda.

Bu düşüşte birkaç temel neden var:

Altın-Gümüş rasyosunun 100’ün üzerine çıkması

Ons altında köpük fiyatlamanın sona ermesi

Ticaret savaşları ve jeopolitik belirsizlikler.

Bu nedenle önümüzdeki haftalarda 2.970 dolara, hatta 2 aylık süreçte 2.800 dolar seviyesinin altına inilmesi bile şaşırtıcı olmayacak.

GRAM ALTIN 3.650 TL SEVİYESİ TEST EDİLEBİLİR

Gram altında da kısa vadeli geri çekilmeler bekleniyor.

3.750 – 3.700 TL seviyeleri kısa vadeli hedef olabilir.

3.650 TL seviyesine kadar gerileme olasılığı masada.

Ancak bu düşüşler panik yapılacak bir ortam yok.

YIL SONU BEKLENTİSİ 4.500 TL SÜRPRİZ OLMAYACAK

Yıl sonu için daha önce dile getirdiğim 4.000 – 4.500 TL bandının hala geçerli. 2025 yılı boyunca da altının yükselme eğiliminde olacak. Ancak 5.500 – 6.000 TL seviyelerinin görülmesi de 2026 yılında mümkün.

ALIRIM, SATARIM, ZENGİN OLURUM DİYENLERE UYARI

Kar amaçlı hızlı al-sat yaparak zengin olma düşüncesi gerçekçi değil. Sabah nasıl bir dünya piyasasına uyanacağımız belli değil. Savaşlar, ticaret gerginlikleri, öngörülemezlik hâkim. Böyle bir ortamda altın satıp sonra yeniden yerine koymak hayalciliktir.

ALTIN ALAMAYANLAR İÇİN PANİK YOK

Elinde nakit olup altın almak isteyen ya da altın almayı erteleyen yatırımcılar için panik yapmaya gerek yok. Önümüzdeki birkaç hafta ya da bir aylık süreçte yeniden uygun seviyeler görülebilir. Altın, özellikle kriz ortamlarında güvenli liman özelliğini korusa da, alım satımda sabırlı ve stratejik olmak gerekiyor. Yatırımcının, elindeki altını bozdurup düşüşte yeniden alırım hayaline kapılmadan, kademeli alım fırsatlarını kollamalı."