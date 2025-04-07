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 | Kübra Çelepi

Yeni sigorta sistemi geliyor! İsa Karakaş açıkladı: Her derde deva olacak

Türkiye hızla yaşlanıyor. Doğurganlık oranları düşüyor. Ülke nüfusunun hızla yaşlanması ve bakıma muhtaç birey sayısının artmasıyla birlikte devlet yeni bir sigorta kolu uygulamaya hazırlanıyor. Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hayata geçirilecek. Bakım maliyeti aile yükü haline gelmeden dengelenecek. Kamu ve özel sektörün katılımını sağlayacak.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 10:02

Yeni yaşlılık sigortası uygulamaya giriyor. Yaşlılık dönemindeki endişeleri giderecek önemli bir güvence devlet tarafından devreye alınacak. Nüfusun yaşlanması ve artan bakıma muhtaç kişi sayısıyla kanun ve uygulamalar arasında derin bir köprü kurulması gerektiğini ifade eden SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konu hakkında detaylı bilgi verdi. Bu kapsamda, hükümetin önümüzdeki yıllarda hayata geçireceği yeni sigorta kolu Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası endişeleri giderecek ve bakıma ihtiyacı olanların ailelere olan yükünü hafifletecek.

Yeni sigorta sistemi geliyor! İsa Karakaş açıkladı: Her derde deva olacak

YENİ SİGORTA UYGULAMAYA GİRİYOR

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında konuyla ilgili detaylı bilgi veren İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Hükümetin bütün plan ve programlarında öngörülen Bakım Sigortası belli bir plan ve programa dayalı sosyal sigortalar tekniğine göre işleyen yeni bir sigorta kolu olacak.

TÜİK verilerine göre erkeklerin ortalama yaşam süresi 76’yı, kadınların ise 82’yi bulmuş durumda. Ancak artan yaşam süresi, beraberinde büyük bir bakım krizini de getirdi. Devlet, bu tabloya karşı “Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası” ile çözüm üretmeye hazırlanıyor.

Yeni sigorta sistemi geliyor! İsa Karakaş açıkladı: Her derde deva olacak

SOSYAL GÜVENLİK ZORLANIYOR

Azalan doğumlar, geciken evlilikler ve şehirleşme gibi faktörlerle birlikte artık yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin sayısı hızla artıyor. Bu durum, yalnızca bireysel değil, aynı zamanda sosyal güvenlik sistemi için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Hükümet bu tabloya karşı Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı dahil tüm stratejilerde yeni sigorta sistemine öncelik verecek.

Yeni sigorta sistemi geliyor! İsa Karakaş açıkladı: Her derde deva olacak

MEVCUT YAŞLILIK YARDIMLAR YETMİYOR

Devlet şu anda yaklaşık 535 bin kişiye evde bakım yardımı veriyor. Ancak bu destek, yalnızca bakımı üstlenen aile bireyine nakdî yardım şeklinde yapılıyor. Planlı bir sistem yok, ayrıca bu destek sosyal güvenlik çatısı altında da değerlendirilmiyor.

Yeni sigorta sistemi geliyor! İsa Karakaş açıkladı: Her derde deva olacak
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ALMAN MODELİ ÖRNEK ALINACAK

  • Yeni oluşturulacak “Bakım Sigortası”, Almanya’da 28 yıl önce hayata geçirilen ve birçok ülkenin uyguladığı model örnek Çalışan ve işverenden prim kesilecek,
  • Devlet katkısı sağlanacak,
  • Hizmet sadece kamuya değil, özel sektöre de açılacak,
  • Evde bakım hizmetleri desteklenecek.
Yeni sigorta sistemi geliyor! İsa Karakaş açıkladı: Her derde deva olacak

Yeni bakım sigortası ile birlikte yaşlılık döneminde ortaya çıkan alzheimer, demans, felç gibi rahatsızlıklara karşı düzenli ve sürekli destek sağlanması hedefleniyor. En önemlisi de bireyin aileye yük olmadan onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak. Türkiye bu sigorta sistemi konusunda çok geç kaldı. Ancak içinde bulunduğumuz demografik değişim dikkate alındığında, artık bu uygulamanın ivedilikle hayata geçirilmesi kaçınılmaz."

Yeni sigorta sistemi geliyor! İsa Karakaş açıkladı: Her derde deva olacak
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Sıkça Sorulan Sorular

Almanya bakım sigortası nedir?
Almanya'da bakım sigortası, bakıma muhtaçlık riskinden doğan bedenî, maddî ve manevî zararların telâfisine yönelik sosyal sigorta sistemi içinde tesis edilen bir sigorta türüdür.
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#Ekonomi
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