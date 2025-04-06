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 | Kübra Çelepi

SGK ve Maliye'den çifte kıskaç geldi! Maaşlar tek tek kesilecek

Kendisini gizleyen, kayıt dışı çalışan ve sahte boşanma ile sosyal yardımlardan faydalanmaya çalışan kişiler için SGK harekete geçti. Haksız yere dul ve yetim maaşı ile sosyal yardım alanlar, SGK ve Maliye'nin denetiminin hedefinde. Denetimlerde tespit edilen kişilerin yardımları kesilecek ve savcılığa sevk edilecek. Hükümet, bu yardımların gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 12:47

SGK ve Maliye, resmi olmayan boşanmış gibi davranarak dul ve yetim maaşı ile sosyal yardım alan kişileri tespit ederek yardımlarını kesiyor ve hukuki süreç başlatıyor. Bu kişilerin bir kısmı, aslında çalışıyor ya da gelir elde ediyor, ancak gelirleri kayıt dışı olarak gösteriliyor. Hükümet, özellikle İŞKUR aracılığıyla sosyal yardım alan kişilerin istihdam edilmesini sağlamak istiyor. Bu kişiler, çalışabilecek durumda olup yalnızca sosyal yardımla geçimlerini sağlıyorsa, hükümet bu kişilerin istihdam edilmesini, hem kendi geçimlerini sağlamalarını hem de ekonomiye katkı yapmalarını hedefliyor.

SGK ve Maliye'den çifte kıskaç geldi! Maaşlar tek tek kesilecek

YETİM MAAŞI VE SOSYAL YARDIMLARIN DENETİMİ ARTTI

Konuyla ilgili konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, şu açıklamalarda bulundu;

SGK ve Maliye'den çifte kıskaç geldi! Maaşlar tek tek kesilecek

"Haksız yere hak etmediği halde yetim maaşı ve sosyal yardım alan kişiler, sadece SGK'nın değil, aynı zamanda Maliye'nin de radarında. Bu konuda ciddi bir denetim süreci söz konusu.

Yetim maaşı almak için resmi nikahın olmaması gerek. Ancak, çok sayıda kişi, yaşı 40, 50, 60, hatta 70 yaşında olanlar dahi kağıt üzerinde boşanmış gibi davranarak, birlikte yaşadıkları kişilerle bu yardımlardan faydalanıyor. SGK, bu konuda uzun yıllardır sıkı denetimler yapıyor.

SGK ve Maliye'den çifte kıskaç geldi! Maaşlar tek tek kesilecek

MAAŞLAR KESİLDİ GECİKME ZAMMI UYGULANDI

Örneğin, 2023 yılında SGK denetmenleri 2.979 kişiyi tespit etti ve 2024 yılında bu sayı 3.000'in üzerine çıktı. Bu kişilerin aldıkları maaşlar kesildi ve gecikme zammı, ceza ve faizlerle birlikte geri alındı. Ayrıca, bu kişiler savcılığa sevk edildi.

SGK ve Maliye'den çifte kıskaç geldi! Maaşlar tek tek kesilecek

MALİYE'NİN RADARI GENİŞLEDİ

Hükümetin, özellikle Maliye'nin radarına alınan kişiler, sosyal yardım alanlar ve yetim maaşı hak etmeyen kişiler. Çünkü hükümetin temel politikalarından biri, bu tür yardımların gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşmasını sağlıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında, örneğin 2017 yılında 3.200.000 aile sosyal yardım alırken, günümüzde bu sayı 5 milyondan fazla. Sosyal yardım alan kişi sayısının artmasıyla birlikte, bu yardımların gerçekten muhtaç olanlara gitmesi için denetimler daha da sıkılaştırıldı.

SGK ve Maliye'den çifte kıskaç geldi! Maaşlar tek tek kesilecek

YARDIM ALANLAR ÇALIŞIYOR YA DA GELİR ELDE EDİYOR

Bu kişilerin bir kısmı, aslında çalışıyor ya da gelir elde ediyor, ancak gelirleri kayıt dışı olarak gösteriliyor. Bu durum, Maliye'nin bu kişileri tespit etmesiyle yardımların kesilmesine yol açabilir. Gerçekten muhtaç olmayan kişilere yapılan yardımların geri alınması gündeme gelebilir.

Ayrıca, sağlık yardımlarıyla ilgili de benzer bir durum söz konusu. Kişiler, gelir testi sonrasında gerçekten muhtaç oldukları tespit edilirse sağlık harcamaları (GSS ödemeleri) devlet tarafından karşılanıyor. Ancak, eğer bu kişiler aslında muhtaç değillerse ve kayıt dışı faaliyet gösteriyorlarsa, devlet desteğinden faydalanmaları sonlandırılabilir.

SGK ve Maliye'den çifte kıskaç geldi! Maaşlar tek tek kesilecek

SOSYAL YARDIM ALANLAR ARAŞTIRILACAK

Hükümet, özellikle İŞKUR aracılığıyla sosyal yardım alan kişilerin istihdam edilmesini sağlamak istiyor. Bu kişiler, çalışabilecek durumda olup yalnızca sosyal yardımla geçimlerini sağlıyorsa, hükümet bu kişilerin istihdam edilmesini, hem kendi geçimlerini sağlamalarını hem de ekonomiye katkı yapmalarını hedefliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl bu konu üzerinde sıkça durdu ve maliyenin bu konuda çalışmalar yürüttüğünü belirtti. İŞKUR, meslek danışmanlığı hizmetiyle bu kişilerin iş gücüne katılımını sağlanacak.

SGK ve Maliye'den çifte kıskaç geldi! Maaşlar tek tek kesilecek
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RİSK ALTINDAKİ KİŞİLER KİMLER?

Kendisini gizleyen, kayıt dışı çalışan ve sahte boşanma ile sosyal yardımlardan faydalanmaya çalışan kişiler büyük risk altında. Bu tür kişilerin tespiti halinde yardımların kesilmesi ve hukuki süreç başlatılması mümkün. Gerçek anlamda muhtaç olan kişiler için herhangi bir endişe kaynağı yok. Gerçek bir boşanma durumu söz konusuysa ve kişi sahte bir boşanma yapmıyorsa, herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

SGK ve Maliye'den çifte kıskaç geldi! Maaşlar tek tek kesilecek
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