Araç sahipleri tetikte! Benzin ve motorine indirim sinyali geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi arttı. Araç sahipleri heyecanlandı. ABD ve Çin arasında yaşanan tarife savaşları ve OPEC+’ın üretim artışı planı petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Brent petrolü haftalık olarak 65,58 dolara kadar geriledi. Bu durum çarşamba itibarıyla benzin ve motorinde litre başına 1,5 TL'den fazla indirim beklentisini yükseltti.
Akaryakıt fiyatlarında çarşamba günü itibarıyla 1,5 TL’yi aşacak bir indirim bekleniyor. ABD ve Çin arasındaki tarife savaşları ve OPEC+’nin üretim artış planı petrol fiyatlarındaki sert düşüşe sebep oldu. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarının gerilemesi bekleniyor.
ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, petrol fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açtı. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarını 75 dolardan 65 dolara kadar gerilemesine sebep oldu.
OPEC+ tarafından açıklanan üretim artış planı, petrol fiyatlarının hızla düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 65,58 dolara kadar gerileyerek son yılların en sert düşüşünü yaşadı.
Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, akaryakıt fiyatlarında da büyük indirim beklentisi doğurdu. Sözcü'de yer alan habere göre, sektör kaynakları, çarşamba günü itibarıyla benzine ve motorine 1,5 TL'yi aşan bir indirim yapılabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda dolar kurundaki yükseliş, petrol fiyatlarının artışıyla birleşerek akaryakıtta zamları beraberinde getirmişti. Ancak şimdi, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketlenme bekleniyor.
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