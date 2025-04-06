Araç sahipleri tetikte! Benzin ve motorine indirim sinyali geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi arttı. Araç sahipleri heyecanlandı. ABD ve Çin arasında yaşanan tarife savaşları ve OPEC+’ın üretim artışı planı petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Brent petrolü haftalık olarak 65,58 dolara kadar geriledi. Bu durum çarşamba itibarıyla benzin ve motorinde litre başına 1,5 TL'den fazla indirim beklentisini yükseltti.

Akaryakıt fiyatlarında çarşamba günü itibarıyla 1,5 TL’yi aşacak bir indirim bekleniyor. ABD ve Çin arasındaki tarife savaşları ve OPEC+’nin üretim artış planı petrol fiyatlarındaki sert düşüşe sebep oldu. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarının gerilemesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATINA İNDİRİM SİNYALİ

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, petrol fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açtı. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarını 75 dolardan 65 dolara kadar gerilemesine sebep oldu.

OPEC+’IN ÜRETİM ARTIŞI PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

OPEC+ tarafından açıklanan üretim artış planı, petrol fiyatlarının hızla düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 65,58 dolara kadar gerileyerek son yılların en sert düşüşünü yaşadı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA BÜYÜK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, akaryakıt fiyatlarında da büyük indirim beklentisi doğurdu. Sözcü'de yer alan habere göre, sektör kaynakları, çarşamba günü itibarıyla benzine ve motorine 1,5 TL'yi aşan bir indirim yapılabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda dolar kurundaki yükseliş, petrol fiyatlarının artışıyla birleşerek akaryakıtta zamları beraberinde getirmişti. Ancak şimdi, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketlenme bekleniyor.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.29 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.65 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL