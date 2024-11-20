Altın alıp ev satmak mantıklı mı? İslam Memiş çok net konuştu: Cazibesine kapılmayın, gecikirsiniz!

20 Kasım 2024 12:19 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:21

Yatırımcılar altın ve konut piyasasını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Finans analisti İslam Memiş, piyasaları yorumlarken cebinde TL’si olanlara seslendi. Altın fiyatları yeniden toparlanırken geçtiğimiz yıllarda, makro düzeyde, en büyük sermaye kazanımları konutta gerçekleşti. Vatandaş ise hem altını hem de konutu güvenli liman olarak görmeye devam ediyor. Emlak fiyatlarının bundan sonra nereye gideceği bilinmezken İslam Memiş, altın ve konut ekseninde yatırımcıya kritik uyarılarda bulundu.

İslam Memiş açıkladı: Bunu sakın cüzdanınıza koymayın! Bu hafta kazandıracak ve kaybettirecekleri tek tek sıraladı

İslam Memiş açıkladı: Bunu sakın cüzdanınıza koymayın! Bu hafta kazandıracak ve kaybettirecekleri tek tek sıraladı

Konut​ fiyat tahminleri her zaman büyük bir şüpheyle karşılanmaya devam ediyor. Altın​ ve konut yatırımcı için ilk tercih edilen liman olsa da hangisinin daha avantajlı olduğu konusunda görüşler ikiye ayrılıyor. Altın fiyatlarında son günlerde yükseliş dursa da kendini yeniden toparladı. Yatırım​ araçlarının getirileri hakkında çok net konuşan finans analisti İslam Memiş​, "Konut fiyatlarında TL bazlı düşüş beklememek gerek" dedi.

ELİNDE TL OLAN ALTIN MI KONUT MU ALMALI?

Emlak fiyatlarını ne kadar çok tahmin ederseniz edin, emlak fiyatlarının üç ay sonra, hatta 7-10 yıl sonra nerede olacağını tam olarak tahmin etmek her zamankinden daha zor hale geldi. Düşüşe geçen altın fiyatları ise yatırımcısını korkuttu. Gözünü konuta diken yatırımcı ise sık sık altın mı konut mu, sorusuna cevap arıyor.

İslam Memiş, altın ve konut ekseninde yatırımcıyı bilgilendirdi. Memiş, "Evimi alacak kadar nakit param varsa ben alır işime bakardım" dedi.

ALTIN FİYATLARI BEKLEDİĞİMİZ DÜZELTMEYİ YAPTI

Düşen altın fiyatları yeniden toparlandı. Ons altın 2 bin 790 dolar seviyesinden 2 bin 536 dolar, gram altın 3 bin 190 lira seviyesinden 2 bin 960 liraya geriledi.

Çoğu yatırımcı altın fiyatlarının 11 aydır yükselişine alışmıştı. Düşüş ile panik arttı. "Ev alacaktım, daha da düşer mi? Kapora vermiştim, acil satayım mı?" soruları ise özellikle arama motorlarında hız kazandı.

ALTIN SATIP EV ALMAK MANTIKLI MI?

İslam Memiş ise altın satıp ev almak mantıklı mı, sorusuna şöyle cevap verdi;

"Önce rakamlar ne diyor bir bakalım;

İnşaat maliyet endeksindeki yıllık artış yüzde 38,93 oldu. Baskılan bir dolar tekrar serbest bırakılırsa inşaat maliyetinin artışları kaçınılmaz olur. Hem kurun yükselmesi hem de faiz indiriminin aynı döneme denk gelmesi maliyetleri daha da yukarı çekebilir.

Altına kıyasla konutun avantajlı olacağını düşünüyorum. Ancak konutun bölgesi, fiyatı ve dönüşümü önemli.

KONUT FİYATLARINDA TL BAZLI DÜŞÜNMEYİN

Satın alınan konut dolar maliyetli ise dolar maliyesini de takip edin. Türkiye'de çoğunluk TL bazlı satın alıyor. Bana göre yanlış bir hesaplama. Konut fiyatlarında da TL bazlı düşüş beklememek gerek. Benim öyle bir durumum olsaydı altınımı satıp evimi alırdım.

Altın fiyatlarındaki yükselişin cazibesine kapılmayın, gecikirsiniz. En doğru karar, altını gerçek para olarak görmek, fiyatına değil miktarına odaklanmak. Evimi alacak kadar nakit param varsa ben alır işime bakardım."